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  • «Странно, но поздравляю». Слуцкий отреагировал на признание Дзюбы игроком года

«Странно, но поздравляю». Слуцкий отреагировал на признание Дзюбы игроком года

24 декабря 2019, 15:06
25

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил на тему признания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы лучшим футболистом России в 2019 году.

«Странно, но поздравляю», – написал Слуцкий под постом Дзюбы с благодарностями тем, кто за него голосовал.

«Странно, что взяли вас в «Рубин», – ответил Дзюба тренеру.

«Я их отговаривал», – парировал Слуцкий.

  • Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
  • Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
  • Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
  • В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»


Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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mahan
1577189285
Насо..л Дзюба на это звание)))))
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bset
1577189764
Дзюба теперь лет 10 будет лучшего игрока получать за старые заслуги.
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panmon
1577190655
Слуцкий всегда круто отвечает!
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Mazai-NN
1577192886
А по мне так не странно. Дзюба лучший футболЁр. Зенит "лучший" клуП. ГазпрЁм арена лучший стадион. Семак лучший тренер.(не тренеришка). Медведев лучший президент. Баба Зина (уборщица на газпрЁм арене) лучший менеджер по клинингу. Есть еще номинации???
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erma
1577199047
Мне кажется, Александрийский столп лучше играет в футбол, чем Дзюба. Ей богу, стыдно перед Сашей Головиным. Истинные качества игрока проявляются в Европе, а не сколько он напулял в ПЛ.
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LOKOfanatik19
1577199728
Чисто Артёмку поддержали, что он не трогал фанов больше наградкой... ))) Только Фаны как кричали, так и будут кричать ПНХ
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Dizgen
1577202350
Дзюба пошел на х у й!!!
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nik55
1577202989
только у нас могут признать ДЕРЕВО лучшим
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upiter622
1577204495
Фу,как тут тухлятиной московской пахнет!
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raritet
1577206651
Продолжая известную притчу Экклезиаста что не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - богатство, и не искусным - благорасположение, но время и случай для всех их, можно добавить от нашего сообщества известные уже всем истины. А Смысл. ? От того, что мы недовольны выбором кого-то , а не нашим выбором, мало что измениться. В любом случае, не стоит обливать человека грязью. Не сам себе Артем повесил ярлык, не нам снимать. пусть попробует соответствовать. А Это самое сложное.
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