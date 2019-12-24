«Странно, но поздравляю». Слуцкий отреагировал на признание Дзюбы игроком года

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил на тему признания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы лучшим футболистом России в 2019 году.
«Странно, но поздравляю», – написал Слуцкий под постом Дзюбы с благодарностями тем, кто за него голосовал.
«Странно, что взяли вас в «Рубин», – ответил Дзюба тренеру.
«Я их отговаривал», – парировал Слуцкий.
- Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
- Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
- Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
- В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»
Источник: инстаграм Артема Дзюбы