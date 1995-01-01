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    «Странно, но поздравляю». Слуцкий отреагировал на признание Дзюбы игроком года

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил на тему признания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы лучшим футболистом России в 2019 году.

    «Странно, но поздравляю», – написал Слуцкий под постом Дзюбы с благодарностями тем, кто за него голосовал.

    «Странно, что взяли вас в «Рубин», – ответил Дзюба тренеру.

    «Я их отговаривал», – парировал Слуцкий.

    • Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
    • Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
    • Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
    • В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

    Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»


    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +13244

      bset 12 минут назад

      Дзюба теперь лет 10 будет лучшего игрока получать за старые заслуги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Давид59 14 минут назад

      Можно было Жиркова номинировать, но он мало отыграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1189

      mahan 20 минут назад

      Насо..л Дзюба на это звание)))))

      0
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      Рейтинг: +4594

      Lester84 > mahan 4 минуты назад

      нажаловался))

      0
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