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  • Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»

Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»

24 декабря 2019, 14:41
15

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал получение награды лучшего игрока 2019 года в России.

«Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно! Идем дальше», – написал Дзюба в инстаграме.

  • Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
  • Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
  • Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
  • В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (15)
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алдан2014
1577188802
Огласите пожалуйста весь список проголосовавших за Дзюбу.Да,да,весь список из двух десятков человек.И те живут на этом сайте
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Мост
1577192600
"Золотой мяч",уже второй,скоро Криша догонит,потом и до Месси дрберётся.
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Mazai-NN
1577193301
Я за Антошку Заболотного голосовал.
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1999biovedsa
1577199622
Нaчни нoвую жизнь в Нoвом гoду, привeди свoe телo в пoрядок: избaвься от лишнегo вeса, убeри пузo, пoдкачaй руки и пресс, тем бoлее чтo теперь этo можнo сдeлaть не выходя из дoмa без диeт и прeпарaтoв. Этo нoвая фишка кoторaя взoрвaла СШA и уже пришла к нaм, вoт сaми пoчитaйтe ---- http://strong.2sms.ru
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petr69
1577200519
Помню Численко, помню Воронина, Стрельцова, Кожемякина и еще многих и многих. Теперь вот Дзюба лучший футболист,войдет в историю. Очень и очень больно за наш футбол
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Vis-ok
1577201794
Хорошая новость-тебя выбрали лучшим игроком, Плохая новость-за тебя никто не проголосовал
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Кузьмич на трибуне
1577207505
Не пойму откуда столько агрессии и сарказма? Зачем в свой огород помои лить?
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Граф2019
1577208713
мелочь пузатая...
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Axe111
1577209626
Вот весь уровень российских ФУТБОЛИСТОВ,точнее его ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ!!!!!!
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житель СПб
1577210725
А я рад за Артема. Он любит страну - это раз. Он любит футбол - это два. Он бьется за результат почти в каждом матче - и по этому показателю он точно лучший в России. И, если кто не заметил, он лидер по числу забитых голов!
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