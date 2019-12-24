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    Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал получение награды лучшего игрока 2019 года в России.

    «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно! Идем дальше», – написал Дзюба в инстаграме.

    • Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».
    • Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».
    • Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.
    • В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22395

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      По лицу заметно, что зюбе безумно приятно. (там сзади никого не разглядеть)

      0
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      Рейтинг: +1930

      алдан2014 28 минут назад

      Огласите пожалуйста весь список проголосовавших за Дзюбу.Да,да,весь список из двух десятков человек.И те живут на этом сайте

      1
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      Рейтинг: +169

      elessar arnor 33 минуты назад

      фальсификация голосов..дальше, это куда? замахиваешься на непреодолимую стену в лице выхода из группы лч?

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