Дзюба: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал получение награды лучшего игрока 2019 года в России.

«Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно! Идем дальше», – написал Дзюба в инстаграме.

Дзюба был признан лучшим футболистом России 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».

Весной 31-летнему форварду торжественно вручат российский «Золотой мяч».

Дзюба выиграл эту награду во второй раз подряд. Он стал первым игроком, которому это удалось.

В текущем сезоне игрок «Зенита» провел 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.