ФАН: «Нант» готов купить Комличенко

Нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко активно интересуется «Нант».

По информации ФАН, французский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Представители «Нанта» оценивают 24-летнего игрока в 5 миллионов евро. На игрока также претендуют команды из Бундеслиги.

24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина , у форварда есть предложения из Германии и Франции.

, у форварда есть предложения из Германии и Франции. Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».

Комличенко может перейти в «Славию»



