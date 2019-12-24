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ФАН: «Нант» готов купить Комличенко

24 декабря 2019, 14:49
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Нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко активно интересуется «Нант».

По информации ФАН, французский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Представители «Нанта» оценивают 24-летнего игрока в 5 миллионов евро. На игрока также претендуют команды из Бундеслиги.

  • 24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.
  • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у форварда есть предложения из Германии и Франции.
  • Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».

Комличенко может перейти в «Славию»


Источник: ФАН
Чехия. Синот Лига Франция. Лига 1 Млада Болеслав Нант Комличенко Николай
Комментарии (2)
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bset
1577191807
Мы в универе такие программы писали по приколу, в которые что-то вбиваешь, а она рандомно тебе выплевывает. Видимо кто-то также клубы добавил и каждый день случайным образом выбирается клуб. Ну а дальше с помощью профессионального журналюха это в новость превращается. Все рады, все довольны, журналюх зарплату себе за фейк получает.
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серега кашин
1577191885
ну тогда удачи в новом клубе, главное продолжать развиваться
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