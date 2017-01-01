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    ФАН: «Нант» готов купить Комличенко

    Нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко активно интересуется «Нант».

    По информации ФАН, французский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Представители «Нанта» оценивают 24-летнего игрока в 5 миллионов евро. На игрока также претендуют команды из Бундеслиги.

    • 24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.
    • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у форварда есть предложения из Германии и Франции.
    • Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».

    Комличенко может перейти в «Славию»


    Источник: ФАН

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