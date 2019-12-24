ФАН: «Нант» готов купить Комличенко

Нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко активно интересуется «Нант».
По информации ФАН, французский клуб готов оформить переход форварда в зимнее трансферное окно. Представители «Нанта» оценивают 24-летнего игрока в 5 миллионов евро. На игрока также претендуют команды из Бундеслиги.
- 24-летний Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с 2017 года.
- По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, у форварда есть предложения из Германии и Франции.
- Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров утверждает, что кандидатуру Комличенко также рассматривает «Локомотив».
Комличенко может перейти в «Славию»
Источник: ФАН