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    Глушаков – о провале российских клубов в еврокубках: «Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

    «Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Если наша цель Лига чемпионов, в чемпионате нужна здоровая конкуренция. А если хотим просто поиграть в своем чемпионате, а в Европе ни на что не претендовать, можно вообще легионеров запретить.

    Всегда говорил: хорошие иностранцы, качественные футболисты должны играть в РПЛ. Да, возможно, из-за легионеров у наших будут менее комфортные условия, но это нормально. На фоне сильных легионеров наши смогут взрослеть, набираться опыта», – сказал Глушаков.

    • Все представители РПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам группового этапа.
    • Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков.

    Глушаков: «Федун – святой человек, ему памятник надо ставить возле стадиона «Спартака»

    Глушаков: «Кадыров делает все для «Ахмата». Но из-за плотного графика он бывает на тренировках реже президента Даудова»

    Источник: Sport24

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    23.12.2019 22:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7143

      ivanthebest 2 минуты назад

      Единственная здравая мысль за последнее время...

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      Рейтинг: +2322

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      А если у нас просто нет хороших футболистов ? НЕТ !!!
      Надо с низов начинать, с детских тренеров. Вот кому надо хорошо платить , а не молодым пацанам. Люди должны зарабатывать , а не получать.
      Когда всё вокруг государственное ( ничьё), только воруй!!!
      Российский менталитет.

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      Рейтинг: +658

      Сергей Александрович 25 минут назад

      Вот надо от таких Глушаковых избавляться

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      Рейтинг: +3517

      Рубинище 35 минут назад

      пешеход кривоногий лучше бы молчал.

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      Рейтинг: +1032

      Серж 69 51 минуту назад

      Мысли есть у него некоторые здравые,но сам он сейчас еле тянет,скоро и из Ахмата попросят,какие уж тут еврокубки,уж точно,что без него.

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      Рейтинг: +395

      Hektor 84 52 минуты назад

      Да Дениска надо что то менять. Серьезнее относиться к режиму и меньше по баням ****** таскать.

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      Рейтинг: +3466

      RotBerg 1 час назад

      Что может знать Глушаков о еврокубках?) чел будучи кэпом в спартаке видел, как шарфики на поле летели, да и просто успехов не видел)

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