Глушаков – о провале российских клубов в еврокубках: «Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

«Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Если наша цель Лига чемпионов, в чемпионате нужна здоровая конкуренция. А если хотим просто поиграть в своем чемпионате, а в Европе ни на что не претендовать, можно вообще легионеров запретить.

Всегда говорил: хорошие иностранцы, качественные футболисты должны играть в РПЛ. Да, возможно, из-за легионеров у наших будут менее комфортные условия, но это нормально. На фоне сильных легионеров наши смогут взрослеть, набираться опыта», – сказал Глушаков.

Все представители РПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам группового этапа.

Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков.

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