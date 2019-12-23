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  • Глушаков – о провале российских клубов в еврокубках: «Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают»

Глушаков – о провале российских клубов в еврокубках: «Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают»

23 декабря 2019, 22:50
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

«Нужно что-то менять. В Европу едем, и нам сразу по ушам дают. Если наша цель Лига чемпионов, в чемпионате нужна здоровая конкуренция. А если хотим просто поиграть в своем чемпионате, а в Европе ни на что не претендовать, можно вообще легионеров запретить.

Всегда говорил: хорошие иностранцы, качественные футболисты должны играть в РПЛ. Да, возможно, из-за легионеров у наших будут менее комфортные условия, но это нормально. На фоне сильных легионеров наши смогут взрослеть, набираться опыта», – сказал Глушаков.

  • Все представители РПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы по итогам группового этапа.
  • Впервые за 18 лет российские клубы не сыграют в весенней части еврокубков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Hektor 84
1577131835
Да Дениска надо что то менять. Серьезнее относиться к режиму и меньше по баням ****** таскать.
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Рубинище
1577132868
пешеход кривоногий лучше бы молчал.
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Сергей Александрович
1577133424
Вот надо от таких Глушаковых избавляться
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ivanthebest
1577134830
Единственная здравая мысль за последнее время...
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general.lizyukov
1577136545
Так ты езжай в Европу, а не сиди тут на сладком месте. Развивайся, как спортсмен.
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Бухбух
1577139277
Зарплату нужно менять. В сторону уменьшения, причем в разы. Тогда и в Европе провалов меньше будет.
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yegor.shadrin
1577140342
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте ------- https://vo.la/Y6O6
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Nerlinger
1577162928
Так тебе уже ехать не придётся!
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Владислав Vlad
1577172415
Чует иудка, что карьера завершилась, теперь можно и об отмене лимита поговорить.))))
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Igreks
1577180718
Мало мельдония пьют чтоль.... побольше надо, побольше
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