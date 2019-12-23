Глушаков: «Кадыров делает все для «Ахмата». Но из-за плотного графика он бывает на тренировках реже президента Даудова»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об участии главы Чечни Рамзана Кадырова в жизни команды.

— Игроки чувствуют, что руководители «Ахмата» максимально вовлечены в дела команды — постоянно общаются с футболистами, поддерживают нас. Главным образом общаемся с президентом клуба Магомедом Даудовым. Но и Рамзан Ахматович [Кадыров] тоже все делает для команды и в курсе, что происходит. Из-за плотного рабочего графика бывает на тренировках реже.

— Вы в Грозном пять месяцев. Не пожалели, что поехали?

— Уверен, что все сделал правильно. Нужно было начать новый этап жизни и карьеры, перезагрузиться. Здесь меня все устраивает. Были другие варианты, не скрываю. Очень многие клубы интересовались, выходили на связь. Но встретился с Рашидом Рахимовым, которого давно знаю, и перешел в «Ахмат».

Рахимов отдал «Ахмату» четыре года и жил этим клубом. Работал профессионально, вкладывал всю душу. Но иногда так происходит, что в какой-то момент просто не идет, удача отворачивается — даже если ты грамотный специалист и знаешь, что делаешь. Были очень позитивные моменты: только в этом году на равных в меньшинстве боролись с «Зенитом» в гостях и в итоге сыграли вничью. «Краснодар» обыграли в Грозном.

Уверен, у Рашида Маматкуловича масса хороших воспоминаний о красивых победах с «Ахматом». Сейчас можно просто перевернуть эту страницу и открыть новую, – сказал Глушаков.