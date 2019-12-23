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    Глушаков: «Кадыров делает все для «Ахмата». Но из-за плотного графика он бывает на тренировках реже президента Даудова»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об участии главы Чечни Рамзана Кадырова в жизни команды.

    — Игроки чувствуют, что руководители «Ахмата» максимально вовлечены в дела команды — постоянно общаются с футболистами, поддерживают нас. Главным образом общаемся с президентом клуба Магомедом Даудовым. Но и Рамзан Ахматович [Кадыров] тоже все делает для команды и в курсе, что происходит. Из-за плотного рабочего графика бывает на тренировках реже.

    — Вы в Грозном пять месяцев. Не пожалели, что поехали?

    — Уверен, что все сделал правильно. Нужно было начать новый этап жизни и карьеры, перезагрузиться. Здесь меня все устраивает. Были другие варианты, не скрываю. Очень многие клубы интересовались, выходили на связь. Но встретился с Рашидом Рахимовым, которого давно знаю, и перешел в «Ахмат».

    Рахимов отдал «Ахмату» четыре года и жил этим клубом. Работал профессионально, вкладывал всю душу. Но иногда так происходит, что в какой-то момент просто не идет, удача отворачивается — даже если ты грамотный специалист и знаешь, что делаешь. Были очень позитивные моменты: только в этом году на равных в меньшинстве боролись с «Зенитом» в гостях и в итоге сыграли вничью. «Краснодар» обыграли в Грозном.

    Уверен, у Рашида Маматкуловича масса хороших воспоминаний о красивых победах с «Ахматом». Сейчас можно просто перевернуть эту страницу и открыть новую, – сказал Глушаков.

    • С 2004 по 2011 год Кадыров был президентом «Терека», в 2012 году он стал его почетным президентом.
    • Перед началом сезона-2017/18 клуб сменил свое название на «Ахмат» – в честь бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова.
    • Глушаков перешел в чеченскую команду летом, покинув «Спартак».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1297

      Давид59 45 минут назад

      На равных в меньшенстве боролись с Зенитом? Я на этой игре был. На равных вы не боролись. Там был припаркованный омнибус и выносы. Плюс в начале судья сдуру свистнул и гол не засчитал

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