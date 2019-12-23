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  • Глушаков: «Федун – святой человек, ему памятник надо ставить возле стадиона «Спартака»

Глушаков: «Федун – святой человек, ему памятник надо ставить возле стадиона «Спартака»

23 декабря 2019, 16:10
19

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

– Общались с Федуном перед уходом?

– Сначала встретился с Олегом Георгиевичем Кононовым – поговорили, решили, что лучше будет, если уйду из команды. Выйдя от Кононова, позвонил Леониду Арнольдовичу, хотел увидеться, поблагодарить за все. Его не было в стране, пообщались по телефону. Он спросил, куда дальше пойду, и сказал: «Ты настоящий мужик и сильный человек».

Наверное, он знал обо всей ситуации вокруг меня, и что я никогда и никому не жаловался, что [после чемпионства] мне предложили контракт с понижением зарплаты. Тогда многие хотели заработать на моем новом контракте. Сначала были предложены условия с понижением. Это было очень странно, и я, естественно, не хотел ничего подписывать, но ни к кому не ходил, не обсуждал тему. Просто продолжал играть в футбол, так как действующий контракт истекал еще не скоро.

В какой-то момент – после игры с «Рубином» – случился интересный разговор с Федуном. Он озвучил настоящие, а не агентские условия нового контракта. Решили с ним вопрос напрямую. За три минуты.

– Какое у вас к Федуну отношение?

– Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз.

– Вопросы к тому, как Федун ведет дела и какими людьми себя окружает.

– Леониду Арнольдовичу виднее, с кем ему удобнее вести дела. Я пока еще долго рассчитываю играть в футбол. Но когда закончу, могу с удовольствием присоединиться к его команде менеджеров, чтобы бороться за чемпионство со «Спартаком», ха-ха! – сказал Глушаков.

  • Глушаков покинул «Спартак» летом.
  • В составе москвичей полузащитник становился чемпионом России.

Глушаков написал болельщику, что мечтает стать тренером «Спартака»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис Федун Леонид
Комментарии (19)
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Серж 69
1577107908
Что,соскучился в Ахмате то поди,бедняжка?Возможно,и вернуться не прочь?Да вот лучше бы не надо тебе здесь появляться,и слова ласковые ты при себе оставь лучше,не поможет.
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vka1970
1577107985
Ещё б предложил его живьём на постамент поставить и бетоном по пояс залить.....))
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Plyash
1577113384
Глушак прав,памятник нужен,но на Родине Федуна,на погосте.Прижизненный. Дениска за свои деньги справится.
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Taps
1577114346
Жопу вылизал, теперь за яйца взялся ...
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Hektor 84
1577114847
Просто играл в футбол и никуда не бегал. Дениска за такие бабки ты поле должен грызть.
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Hektor 84
1577115474
Да вы жополизы Измайлова любите федуна. И при встрече наверно еще и руку хозяину целуете.
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zagrizlik
1577120593
Ну за стадион фанаты благодарны, я думаю...а вот за клубную систему, выстроенную федуном вряд ли.
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Ссппааррттаакк
1577121275
Памятник ! Федун стоит, а на цепи у него как собачка Глушаков.
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Рубинище
1577132343
футбол играть "бросил", начал лизать как следует. что бы хоть кем нить, но поближе к кормушке разрешили встать. когда на пенсию пойдёт. а играть будет пока уж совсем никуда брать не будут.
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general.lizyukov
1577136891
Конечно святой, столько терпеть всю эту вакханалию. Осталось выяснить, кто её изначально закрутил. Как же его фамилие, нерусское такое... Не, не вспомню. Помню, что кучерявый и в очках. И папка у него Арнольд!!!
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