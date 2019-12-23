Глушаков: «Федун – святой человек, ему памятник надо ставить возле стадиона «Спартака»

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

– Общались с Федуном перед уходом?

– Сначала встретился с Олегом Георгиевичем Кононовым – поговорили, решили, что лучше будет, если уйду из команды. Выйдя от Кононова, позвонил Леониду Арнольдовичу, хотел увидеться, поблагодарить за все. Его не было в стране, пообщались по телефону. Он спросил, куда дальше пойду, и сказал: «Ты настоящий мужик и сильный человек».

Наверное, он знал обо всей ситуации вокруг меня, и что я никогда и никому не жаловался, что [после чемпионства] мне предложили контракт с понижением зарплаты. Тогда многие хотели заработать на моем новом контракте. Сначала были предложены условия с понижением. Это было очень странно, и я, естественно, не хотел ничего подписывать, но ни к кому не ходил, не обсуждал тему. Просто продолжал играть в футбол, так как действующий контракт истекал еще не скоро.

В какой-то момент – после игры с «Рубином» – случился интересный разговор с Федуном. Он озвучил настоящие, а не агентские условия нового контракта. Решили с ним вопрос напрямую. За три минуты.

– Какое у вас к Федуну отношение?

– Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз.

– Вопросы к тому, как Федун ведет дела и какими людьми себя окружает.

– Леониду Арнольдовичу виднее, с кем ему удобнее вести дела. Я пока еще долго рассчитываю играть в футбол. Но когда закончу, могу с удовольствием присоединиться к его команде менеджеров, чтобы бороться за чемпионство со «Спартаком», ха-ха! – сказал Глушаков.

Глушаков покинул «Спартак» летом.

В составе москвичей полузащитник становился чемпионом России.

Глушаков написал болельщику, что мечтает стать тренером «Спартака»