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    Глушаков: «Федун – святой человек, ему памятник надо ставить возле стадиона «Спартака»

    Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о владельце «Спартака» Леониде Федуне.

    – Общались с Федуном перед уходом?

    – Сначала встретился с Олегом Георгиевичем Кононовым – поговорили, решили, что лучше будет, если уйду из команды. Выйдя от Кононова, позвонил Леониду Арнольдовичу, хотел увидеться, поблагодарить за все. Его не было в стране, пообщались по телефону. Он спросил, куда дальше пойду, и сказал: «Ты настоящий мужик и сильный человек».

    Наверное, он знал обо всей ситуации вокруг меня, и что я никогда и никому не жаловался, что [после чемпионства] мне предложили контракт с понижением зарплаты. Тогда многие хотели заработать на моем новом контракте. Сначала были предложены условия с понижением. Это было очень странно, и я, естественно, не хотел ничего подписывать, но ни к кому не ходил, не обсуждал тему. Просто продолжал играть в футбол, так как действующий контракт истекал еще не скоро.

    В какой-то момент – после игры с «Рубином» – случился интересный разговор с Федуном. Он озвучил настоящие, а не агентские условия нового контракта. Решили с ним вопрос напрямую. За три минуты.

    – Какое у вас к Федуну отношение?

    – Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» – с горки вниз.

    – Вопросы к тому, как Федун ведет дела и какими людьми себя окружает.

    – Леониду Арнольдовичу виднее, с кем ему удобнее вести дела. Я пока еще долго рассчитываю играть в футбол. Но когда закончу, могу с удовольствием присоединиться к его команде менеджеров, чтобы бороться за чемпионство со «Спартаком», ха-ха! – сказал Глушаков.

    • Глушаков покинул «Спартак» летом.
    • В составе москвичей полузащитник становился чемпионом России.

    Глушаков написал болельщику, что мечтает стать тренером «Спартака»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1114

      solodealer 11 минут назад

      Ещё один "пророк")))
      Молодой долларовый миллионер - пинатель мяча!
      Нахлебник, как и все другие наши "великие" футболисты, которых в Еврокубках, как позорных драных котов отымели...
      ТАК ВОТ СКИНТЕСЬ СО СВОИМИ СОБУТЫЛЬНИКАМИ ПО МИЛЛИОНУ И ОЛЕЙТЕ В ЗОЛТЕ СТАТУЮ "ВЕЛИКОМУ ФИЛАНТРОПУ", который присел на народную нефть стал миллиардером и получил за допуск к недрам от незаменимого в нагрузку футбольный клуб...

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      Рейтинг: +10935

      vka1970 19 минут назад

      Ещё б предложил его живьём на постамент поставить и бетоном по пояс залить.....))

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      Рейтинг: +1013

      Серж 69 20 минут назад

      Что,соскучился в Ахмате то поди,бедняжка?Возможно,и вернуться не прочь?Да вот лучше бы не надо тебе здесь появляться,и слова ласковые ты при себе оставь лучше,не поможет.

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      Рейтинг: +4025

      Viper for CSKA 25 минут назад

      Стоит уже давно, в шлеме и со щитом. Вылитый.

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