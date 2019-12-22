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  • Агент Алексея Миранчука назвал «фантазиями» информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

Агент Алексея Миранчука назвал «фантазиями» информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

22 декабря 2019, 15:17
3

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», – сказал Шпинев.

  • В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре результативные передачи, проведя 21 матч во всех турнирах.
  • По сообщениями СМИ, ранее игроком интересовались «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (3)
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Axe111
1577020980
Пукнуть такую ересь, а теперь мусолить это пару недель,стандарт
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JTherry
1577037326
от МЮ осталось лишь название...
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Кузьмич на трибуне
1577037510
В Ювентус не купили, теперь в МЮ, следующая будет Бавария, потом Лиль . потом начнётся вторая часть ЧР и до лета будут продавать ещё куда то. Потом ЧЕ, и .... никто не знает как и кто сыграет.
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