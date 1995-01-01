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    Агент Алексея Миранчука назвал «фантазиями» информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

    Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», – сказал Шпинев.

    • В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре результативные передачи, проведя 21 матч во всех турнирах.
    • По сообщениями СМИ, ранее игроком интересовались «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

    Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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