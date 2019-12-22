Агент Алексея Миранчука назвал «фантазиями» информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я слухи и чьи-то фантазии комментировать не собираюсь», – сказал Шпинев.

В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре результативные передачи, проведя 21 матч во всех турнирах.

По сообщениями СМИ, ранее игроком интересовались «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов