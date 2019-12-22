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  • Моуринью: «Не хотел бы получить 350 миллионов на трансферы в январе. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки»

Моуринью: «Не хотел бы получить 350 миллионов на трансферы в январе. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки»

22 декабря 2019, 11:40
9

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не клуб не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно.

«Я не люблю находиться в клубах, где есть постоянные сюрпризы. В «Тоттенхэме» такого нет. Хотел бы я получить 350 миллионов евро на трансферы в январе? Нет. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки зимой», – сказал Моуринью.

  • «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ, имея в активе 26 очков.
  • Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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mihail200606
1577004950
Ну ну.. Бальзам на уши президенту клуба.. Хитрый маур..
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AHTUNGBOL
1577006031
Это называется топ-клуб, понятно, что Маур лукавит, но смысл то в том, что все понимают, какой бы ни был сильный состав, ему нужна новая свежая кровь и для игры и для маркетинга, а не то, что у нас..., у Спартака вообще трансферы не намечаются, в Динамо покупают непонятно кого, один Зенит берет более менее игроков, которые всё равно не вытягивают ЛЧ, и его в стране ещё и ругают за «бешеные» трансферы...
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portero
1577012478
правильно сначала надо понять как его будут игроки понимать ..
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Давид59
1577013023
Хитрюга. Уже и цена на трансферы названа.
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Maxi_7
1577013635
"Пи**ит п***расина"(с) - Настоящий детектив.(Перевод - кубик в кубе).
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Серж 69
1577017689
Не смеши народ лукавец,кто от такого отказывается?Как бы не был силён клуб,и то он старается смотреть в будущее,стать ещё сильнее,ну а если клуб хорош,но не столько уж,то желания тренера всегда понятны и ясны,хочу того-то и вот этого,да и вот те двое мне нужны.
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backhoserde
1577020045
Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ------- https://nnna.ru/amuro
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Hektor 84
1577056661
Лукавит 100%. Думаю он намекает на то сколько ему надо на усиление. Возможно это было обговорено при подписании контракта.
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