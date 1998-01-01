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    Моуринью: «Не хотел бы получить 350 миллионов на трансферы в январе. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не клуб не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно.

    «Я не люблю находиться в клубах, где есть постоянные сюрпризы. В «Тоттенхэме» такого нет. Хотел бы я получить 350 миллионов евро на трансферы в январе? Нет. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки зимой», – сказал Моуринью.

    • «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ, имея в активе 26 очков.
    • Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +983

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Это называется топ-клуб, понятно, что Маур лукавит, но смысл то в том, что все понимают, какой бы ни был сильный состав, ему нужна новая свежая кровь и для игры и для маркетинга, а не то, что у нас..., у Спартака вообще трансферы не намечаются, в Динамо покупают непонятно кого, один Зенит берет более менее игроков, которые всё равно не вытягивают ЛЧ, и его в стране ещё и ругают за «бешеные» трансферы...

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      Рейтинг: +6440

      mihail200606 1 час назад

      Ну ну.. Бальзам на уши президенту клуба.. Хитрый маур..

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