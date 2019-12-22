Моуринью: «Не хотел бы получить 350 миллионов на трансферы в январе. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что не клуб не планирует приобретать игроков в зимнее трансферное окно.
«Я не люблю находиться в клубах, где есть постоянные сюрпризы. В «Тоттенхэме» такого нет. Хотел бы я получить 350 миллионов евро на трансферы в январе? Нет. «Тоттенхэму» не нужны новые игроки зимой», – сказал Моуринью.
- «Тоттенхэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ, имея в активе 26 очков.
- Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть Феллайни в «Тоттенхэме»
Источник: Sky Sports