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    Агент Сафонов: «Слышал, что «Зенит» может купить Черышева за 25 миллионов»

    Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    «Слышал, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?», – написал Сафонов в своем твиттере.

    • Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании.
    • Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
    • В этом сезоне Черышев провел 13 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: твиттер агента Алексея Сафонова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +389

      Nevsky_RU 39 минут назад

      Мало что ли хрустальных было и есть в Зените?(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11052

      vladimir-7 42 минуты назад

      Черышев перейдет в клуб РПЛ только тогда, когда ему не будет места
      ни в одной команде Испании.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3430

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Агент спрашивает - это слух?
      Чудно.

      0
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