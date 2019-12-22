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  • Агент Сафонов: «Слышал, что «Зенит» может купить Черышева за 25 миллионов»

Агент Сафонов: «Слышал, что «Зенит» может купить Черышева за 25 миллионов»

22 декабря 2019, 06:41
11

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Слышал, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?», – написал Сафонов в своем твиттере.

  • Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании.
  • Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
  • В этом сезоне Черышев провел 13 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: твиттер агента Алексея Сафонова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Зенит Черышев Денис
Комментарии (11)
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vladimir-7
1576996515
Черышев перейдет в клуб РПЛ только тогда, когда ему не будет места ни в одной команде Испании.
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Nevsky_RU
1576996668
Мало что ли хрустальных было и есть в Зените?(((
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Давид59
1577007060
А он чей агент? Дениса? Если да,то просто ему ценник набивает. Это его работа
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ilichkadr
1577010863
Конечно же слух, поскольку наше болото ему совершенно не нужно.
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Рубинище
1577016366
Его купили за 7 или 9 ну какие 25 то. Тем более ему не 25 давно уже. Травматичен. Если не утка, то это будет глупостью от Зенита. Да и вместо кого?
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порт
1577017672
25 лямов за ящик стеклотары? Не многовато ли?
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backhoserde
1577020082
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matvei_72
1577025203
За 25 лямов конечно продадут , но покупать - стоит ли?
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paracetamol
1577038128
Он столько не стоит.
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Hektor 84
1577056132
Та пусть берут. Не заиграет в ф к Сочи отдадут. Ну или Оренбургу.
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