Агент Сафонов: «Слышал, что «Зенит» может купить Черышева за 25 миллионов»

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
«Слышал, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?», – написал Сафонов в своем твиттере.
- Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании.
- Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
- В этом сезоне Черышев провел 13 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: твиттер агента Алексея Сафонова