Агент Сафонов: «Слышал, что «Зенит» может купить Черышева за 25 миллионов»

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Слышал, что «Зенит» может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?», – написал Сафонов в своем твиттере.