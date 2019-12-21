Матч «Ницца» – «Тулуза» проходит без системы фиксации гола, потому что крысы перегрызли специальный кабель

В матче 19-го тура Лиги 1 «Ницца» принимает на своем поле «Тулузу» (2:0, первый тайм).
По информации источника, встреча проходит без системы фиксации взятия ворот Goal Line. Причиной стало то, что крысы перегрызли специальный кабель, обеспечивающий работоспособность данной технологии.
- «Ницца» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка.
- «Тулуза» расположилась на последней строчке – 12 баллов.
Источник: твиттер France Bleu Azur
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