Матч «Ницца» – «Тулуза» проходит без системы фиксации гола, потому что крысы перегрызли специальный кабель

В матче 19-го тура Лиги 1 «Ницца» принимает на своем поле «Тулузу» (2:0, первый тайм).

По информации источника, встреча проходит без системы фиксации взятия ворот Goal Line. Причиной стало то, что крысы перегрызли специальный кабель, обеспечивающий работоспособность данной технологии.