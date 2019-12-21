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  • Матч «Ницца» – «Тулуза» проходит без системы фиксации гола, потому что крысы перегрызли специальный кабель

Матч «Ницца» – «Тулуза» проходит без системы фиксации гола, потому что крысы перегрызли специальный кабель

21 декабря 2019, 23:14
7

В матче 19-го тура Лиги 1 «Ницца» принимает на своем поле «Тулузу» (2:0, первый тайм).

По информации источника, встреча проходит без системы фиксации взятия ворот Goal Line. Причиной стало то, что крысы перегрызли специальный кабель, обеспечивающий работоспособность данной технологии.

  • «Ницца» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 очка.
  • «Тулуза» расположилась на последней строчке – 12 баллов.

Источник: твиттер France Bleu Azur

France Bleu Azur - твиттер-аккаунт французского радио. Насчитывает более 26 тысяч подписчиков. 

Франция. Лига 1 Ницца Тулуза
Комментарии (7)
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vladik12
1576960406
Чертов Дзюба.
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1576960549
Казалось бы, при чём здесь крылья советов...
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portero
1576964797
когда не надо чтоб она работала можно свалить на крыс.... ну как бы надо во время кормить, чтоб не грызли...
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BRO_football
1576967884
С Новым годом крысы всех вас!
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Дядя Серёжа
1576989314
Капитализм....
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Добрый Бобер
1576994928
"Бомбардир", не надо подсказывать идеи "Газпрому"!
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Dizayner
1577168676
ну год крысы же, че)))
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