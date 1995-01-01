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    Губерниев: «Ох и умыл меня Семин! Но тренером года не может быть тренер, чей результат в ЛЧ – пшик!»

    Комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на фразу о «говорящих попугаях».

    «Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

    Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи — птички домашние, они у людей живут и радуют. Людей!» –написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • Ранее Губерниев раскритиковал решение Федерации спортивных журналистов России признать Семина тренером года в стране.
    • В ответ на это Семин в инстаграме прикрепил фото с выигранной статуэткой и написал «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 2 минуты назад

      С таким составом и Гвардиола в ЛЧ не чего бы не сделал бы,,,,на вещи надо реально смотреть,,,,,а то что Локо Сёмин поднял это очевидно всем,,,

      0
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      Рейтинг: +1383

      Decorhome 10 минут назад

      Ни кто не ждал от Локо грандиозных успехов в ЛЧ. А Семин Локо действительно поднял.

      0
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      Рейтинг: +3628

      ЮНик 22 минуты назад

      Если самый орущий и самовлюбленный павлин- горлопан возомнил себя самым лучшим комментатором, то Сёмину вообще надо памятник поставить, за всё, что он сделал в советском и российском футболе играя и тренируя. Заткнулся бы приближенный к корыту Димочка или хотя бы потише квакал в тине у Тинатины.

      1
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      Рейтинг: +102

      biber ru 24 минуты назад

      Палыч его пожалел, что не петухом назвал!

      2
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      Рейтинг: +203

      RJM555 30 минут назад

      интересно кто из них первым остановится?

      0
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      Рейтинг: +36

      Все_тот_же_Юве 35 минут назад

      расскажите губерниеву долбодятлу что весь российский футбол в лч - пшик. при чем тут семин)

      3
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      Рейтинг: +2681

      Nesterenko 39 минут назад

      Ты после Малафеева вообще должен заткнуться и не вякать до своей пенсии.

      3
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      Рейтинг: +978

      AHTUNGBOL 40 минут назад

      Губёшник не отрицает, что он попугай, уже не плохо, но мне тут нарезку прислали с какого-то шоу на ютюбе, там надо комментарии писать в Инстаграмм, вот там он себя ведёт просто ужас, как его не выгнали после этого со СрачТв???

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