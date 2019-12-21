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  • Губерниев: «Ох и умыл меня Семин! Но тренером года не может быть тренер, чей результат в ЛЧ – пшик!»

Губерниев: «Ох и умыл меня Семин! Но тренером года не может быть тренер, чей результат в ЛЧ – пшик!»

21 декабря 2019, 13:39
63

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на фразу о «говорящих попугаях».

«Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи — птички домашние, они у людей живут и радуют. Людей!» –написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • Ранее Губерниев раскритиковал решение Федерации спортивных журналистов России признать Семина тренером года в стране.
  • В ответ на это Семин в инстаграме прикрепил фото с выигранной статуэткой и написал «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (63)
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Nesterenko
1576925088
Ты после Малафеева вообще должен заткнуться и не вякать до своей пенсии.
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ЮНик
1576926107
Если самый орущий и самовлюбленный павлин- горлопан возомнил себя самым лучшим комментатором, то Сёмину вообще надо памятник поставить, за всё, что он сделал в советском и российском футболе играя и тренируя. Заткнулся бы приближенный к корыту Димочка или хотя бы потише квакал в тине у Тинатины.
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slavа0508
1576927293
С таким составом и Гвардиола в ЛЧ не чего бы не сделал бы,,,,на вещи надо реально смотреть,,,,,а то что Локо Сёмин поднял это очевидно всем,,,
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мы_не_рабы
1576928627
Полемика "говорящего попугая" и мэтра нашего футбола безусловна важна и интересна. Кто кого и как подколит? Но сам вопрос довольно серьёзен. Когда наши футболёры получили за восьмое место на ЧМ 2018 звания ЗМС, то многих спортсменов это не только удивило, но и возмутило, что считаю вполне естественным. Результаты наших клубов в еврокубках настолько плачевны, что впору говорить о кризисе всего российского футбола. Наряду с этим в других видах спорта идёт очевидный прогресс, где наши спортсмены и спортсменки добиваются выдающихся результатов. Если бы это было голосование среди футбольных тренеров - то здесь вопросов нет, Палыч сейчас на голову выше остальных. Но у нас футбол пытаются возвести в некий величественный ранг, причём не заслуженно, долгое время не имея успехов на международной арене. Тогда, объективно, любой футбольный тренер не может быть лучшим. В этом вся суть вопроса.
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vka1970
1576931692
Бессмысленная дискуссия. Вроде и лыжник прав с одной стороны, а с другой с приходом Сёмина клуб стал хоть на внутренней арене более мене стабильно играть.В еврокубках всему нашему футболу как до ближайшей звезды, так что предполагаю, что данное звание Сёмину было выписано авансом.
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Авек плезир
1576932773
Семин - не тренер года. Но Губерниев все равно мудак
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ks75
1576937424
Губерниев видно понимает,что благодаря допинговому скандалу, он как и его биатлон исчезнет с экранов, вот и засуетился в поисках источника заработка, решил занять нишу скандалиста. Но вот только на Палыча он зря наехал, тк Палыч это последний представитель той ушедшей эпохи, когда спортом мы еще могли гордиться. Палыч это тот человек кто на свох плечах, своим трудом, упорством и талантом создал тот Локомотив, который мы знаем. Именно с Палычем Локомотив хватал свои звезды с неба и именно с ним связаны у этого клуба все его достижения. И назревает вопрос, а кто собственно такой губерниев (специально с маленькой буквы), что он такого великого сделал ,чтоб так говорить о Семине, чем вообще прославилась эта птица-говорун, и о каких великих собственных победах этот тип будет говорить, когда достигнет возраста Семина????
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Дедуктор
1576938976
Как это нет заслуг у старого проныры? Есть кое чего в загашнике у старика. Пять поражений подряд в ЛЧ это что? В натуре, незаурядный резалт. Круче резалт только у "Спартака" был - 6 поражений подряд. 0:4 от Тулы это тоже в копилку старому. Вполне достойный резалт. 0:3 от клоунской бригады тоже сгодится. Отличный тренер, однако. И результаты отличные. От других. Непонятно - что за этим всем стоит. Некомпетентность вопиющая или банальная продажность. Тех, кто такое решение принимал. Но в любом случае, этот тренер поступил бы более вменяемо, если бы отказался от этого приза. Ничем и никак им незаслуженного. Но для этого надо иметь, хотя бы, одно из двух. Мудрость или честь. А лучше иметь это всё вместе. Но с этим явные проблемы. Не в обиду фанатам Локо и конкретно их старого проныры. Но совесть то надо иметь.
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diadushka
1576939043
Губерниев хороший комментатор, но за его поддержку режима и облизывание царя, он упал в глазах и потерял уважение! Но доля правды есть........ Если гимнастика, легкая атлетика и плавание не такие раскрученные виды спорта как футбол, то можно крест ставит на них? Ведь за ними тоже стоят ТРЕНЕРЫ! Ну ок, возьмем более раскрученные виды спорта, например баскетбол, тот же ЦСКА действующий победитель Евролиги, почему не их тренер назван тренером года?!.......... При всем уважении к Палычу, он внутрироссийский тренер! На международной арене.........не пшик конечно, но не блеснул, мягко скажем!
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olebar73
1576940357
Сравнил футбол и так далее.Это как х.р с пальцем сравнивать.У футбола поклонников во много раз больше, чем у всех " и так далее" вместе взятых.
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