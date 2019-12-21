Губерниев: «Ох и умыл меня Семин! Но тренером года не может быть тренер, чей результат в ЛЧ – пшик!»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину на фразу о «говорящих попугаях».

«Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи — птички домашние, они у людей живут и радуют. Людей!» –написал Губерниев в своем телеграм-канале.