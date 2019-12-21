Семин – Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Ранее Губерниев раскритиковал решение Федерации спортивных журналистов России признать Семина тренером года в стране.
«Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!!» – ответил комментатору Семин в инстаграме, прикрепив фото с выигранной статуэткой.
Источник: Инстаграм Юрия Семина