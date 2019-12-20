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    Семин – Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

    Ранее Губерниев раскритиковал решение Федерации спортивных журналистов России признать Семина тренером года в стране.

    «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!!» – ответил комментатору Семин в инстаграме, прикрепив фото с выигранной статуэткой.

    text

    Публикация от text (@seminup)

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 06:27
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4011

      Viper for CSKA 12 минут назад

      Молодец, давно пора этого индюка заткнуть. Кем он вообще себя возомнил? Трансляции с его комментариями слушать невозможно. Любое событие в напоминание о себе любимом норовит превратить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1081

      Mister_Tomsk 25 минут назад

      Красава палыч)

      1
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