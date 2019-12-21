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  • Семин – Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев»

Семин – Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев»

21 декабря 2019, 06:27
27

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

Ранее Губерниев раскритиковал решение Федерации спортивных журналистов России признать Семина тренером года в стране.

«Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!!» – ответил комментатору Семин в инстаграме, прикрепив фото с выигранной статуэткой.

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Публикация от text (@seminup)

Источник: Инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (27)
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Mister_Tomsk
1576900921
Красава палыч)
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Viper for CSKA
1576901693
Молодец, давно пора этого индюка заткнуть. Кем он вообще себя возомнил? Трансляции с его комментариями слушать невозможно. Любое событие в напоминание о себе любимом норовит превратить.
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САДЫЧОК
1576904893
Губерниев , Дзюба , Глушаков , а теперь ещё и Оздоев-всё это ГОВОРЯЩИЕ ПОПУГАИ !
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Холстомерия
1576906517
Респект Юрию Сёмину! Губерниев точно дурной попугай
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vladimir-7
1576908385
Ответ Юрия Павловича не ранил, а убил Губерниева и за дело.
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Чец
1576912019
А что вы хотели услышать от хама, который возомнил себя гением репортажа.
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Кузьмич на трибуне
1576915425
Кому -кому не этому биатлонскому репортёру критиковать награды Палыча. Палычу респект и уважуха ,Губерниеву -500.
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Дядя Серёжа
1576917153
Может эта статуэтка и не Палыча, но этого говоруна он уел по полной. Браво Палыч!!!! Хорошо биатлон кажет Евроспорт, Дуберниев отбивает охоту смотреть репортажи.
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serppion
1576918013
Вратарь Малофеев, четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов, сейчас Сёмин... Губерниев ногтя их не стоит, но успел всех обхамить и обидеть. Постоянно пиарится ссорами и скандалами. Сам он дерьмо как человек, отвратительный репортер и вздорная хабалка. Уровень его репортажей - это нечто! Постоянно орет, как лось во время гона. Рожа алкаша, прищуренные поросячье глазки и натянутая улыбка порванной галоши. Мне он противен.
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BRO_football
1576922558
Ну и правильно. Не всегда же Зениту призы выигрывать. А Палыч молодец. Губерниев пусть идёт биатлон комментировать и не суёт свой нос в футбол.
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