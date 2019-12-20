Ари, Джикия и Фернандес – в сборной россиян РПЛ

РПЛ опубликовала в твиттере символическую сборную россиян по версии In Stat.
В команде оказалось пять игроков «Зенита», по два футболиста «Спартака» и «Локомотива», по одному представителю «Краснодара» и ЦСКА.
Сборная россиян: Кержаков («Зенит»), Караваев («Зенит»), Кутепов («Спартак»), Джикия («Спартак»), Жирков («Зенит»), Оздоев («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РПЛ