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    Ари, Джикия и Фернандес – в сборной россиян РПЛ

    РПЛ опубликовала в твиттере символическую сборную россиян по версии In Stat.

    В команде оказалось пять игроков «Зенита», по два футболиста «Спартака» и «Локомотива», по одному представителю «Краснодара» и ЦСКА.

    Сборная россиян: Кержаков («Зенит»), Караваев («Зенит»), Кутепов («Спартак»), Джикия («Спартак»), Жирков («Зенит»), Оздоев («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии17
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      Рейтинг: +8245

      ufos73 22 минуты назад

      ************! Это уже не травка это нечто совсем тяжелое! Может те наркотики на пару лярдов, что задержали во Внуково, принадлежат совсем не ООН???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22360

      gol_kak_sokol 47 минут назад

      Рпл транжирит деньги на InStat, надеюсь не получает откатов. Публиковать эти данные и составлять сборную по статистике, это все равно, что судить о качестве книги по количеству страниц. Прядкин, отправь лучше лишние деньги в дет. дом.

      1
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      Рейтинг: +1187

      altezzik 1 час назад

      Хотел написать, что вратаря можно было выбрать другого. Но потом увидел Кутепова... вопросов больше не осталось.

      3
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      Рейтинг: +2156

      Kulimen 1 час назад

      Очень спорная солянка. Только Джикия, Фернандес и Ал. Миранчук точно должны здесь быть. Еще Жирков, Оздов и Дзюба возможно, но остальные все мимо. Еще бесит, когда ставят двух игроков одной позиции в рейтинге, тут либо Фернандес, либо Караваев...по-моему выбор очевиден.

      1
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      Рейтинг: +2004

      absent32 1 час назад

      Кутепов? А почему?

      2
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      Рейтинг: +3461

      RotBerg 1 час назад

      Кутепов бог личных рейтингов)))

      0
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      Рейтинг: +113

      Авек плезир 1 час назад

      А где ещё один топовый россиянин Гильерме?

      2
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      Рейтинг: +389

      tushkanlz 2 часа назад

      А тренером тогда пусть Карпин Валерий - тут ,как раз, ни одного нет из "Ростова"...)))

      1
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      Рейтинг: +199

      Semenycch 2 часа назад

      Если это сборная граждан России, то эта сборная почти абсолютно верна.

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      Рейтинг: +13199

      bset > Semenycch 2 часа назад

      А чем россиянин от гражданина России отличается?

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      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      parevg > bset 2 часа назад

      Для меня, Ари и Фернандес граждане России, но никак не Россияне.
      Я так думаю, что Россиянин тот кто родился в России.

      1
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      Рейтинг: +13199

      bset > parevg 2 часа назад

      Россияне (ед. ч. россиянин, россиянка) — политоним, совокупное название граждан России вне зависимости от их этнической принадлежности.

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      Рейтинг: +7947

      parevg > bset 2 часа назад

      Пусть так, но для меня они бразильцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7796

      Skull_Boy 2 часа назад

      За какие такие заслуги там оказались Кержаков, Ари и тем более Кутепов

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      Рейтинг: +680

      Дима Цэ > Skull_Boy 2 часа назад

      за красивые глазки

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      Рейтинг: +4610

      paracetamol > Skull_Boy 2 часа назад

      С Кутепкой явный перебор, с автоголщиком!

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      Рейтинг: +471

      Rus9I > Skull_Boy 2 часа назад

      Кержаков по делу, он выдал хорошую серию без пропущенных мячей.
      Ари, очень сильный в атаке и в прессинге хорош.
      Кутепов, да, вообще не по месту.

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