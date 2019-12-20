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Ари, Джикия и Фернандес – в сборной россиян РПЛ

20 декабря 2019, 15:44
18

РПЛ опубликовала в твиттере символическую сборную россиян по версии In Stat.

В команде оказалось пять игроков «Зенита», по два футболиста «Спартака» и «Локомотива», по одному представителю «Краснодара» и ЦСКА.

Сборная россиян: Кержаков («Зенит»), Караваев («Зенит»), Кутепов («Спартак»), Джикия («Спартак»), Жирков («Зенит»), Оздоев («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар ЦСКА Ари Джикия Георгий Фернандес Марио
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1576846061
За какие такие заслуги там оказались Кержаков, Ари и тем более Кутепов
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tushkanlz
1576848000
А тренером тогда пусть Карпин Валерий - тут ,как раз, ни одного нет из "Ростова"...)))
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Авек плезир
1576848509
А где ещё один топовый россиянин Гильерме?
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absent32
1576849312
Кутепов? А почему?
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Kulimen
1576850140
Очень спорная солянка. Только Джикия, Фернандес и Ал. Миранчук точно должны здесь быть. Еще Жирков, Оздов и Дзюба возможно, но остальные все мимо. Еще бесит, когда ставят двух игроков одной позиции в рейтинге, тут либо Фернандес, либо Караваев...по-моему выбор очевиден.
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altezzik
1576851033
Хотел написать, что вратаря можно было выбрать другого. Но потом увидел Кутепова... вопросов больше не осталось.
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ufos73
1576854143
************! Это уже не травка это нечто совсем тяжелое! Может те наркотики на пару лярдов, что задержали во Внуково, принадлежат совсем не ООН???
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СвинкаСправедливости
1576860038
Оздоев... Ари и Фернандес...
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O-kolesov
1576864964
Кутепов --заслуженный мастер спорта . ариЕВ, фернандесОВ гильерМИН---ну истинные россияне.
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mahan
1577080575
Кутепов и Кержаков тут лишние.
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