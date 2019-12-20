Ари, Джикия и Фернандес – в сборной россиян РПЛ

РПЛ опубликовала в твиттере символическую сборную россиян по версии In Stat.

В команде оказалось пять игроков «Зенита», по два футболиста «Спартака» и «Локомотива», по одному представителю «Краснодара» и ЦСКА.

Сборная россиян: Кержаков («Зенит»), Караваев («Зенит»), Кутепов («Спартак»), Джикия («Спартак»), Жирков («Зенит»), Оздоев («Зенит»), Фернандес (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Дзюба («Зенит»).

