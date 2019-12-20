Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене

В Никулинском суде Москвы, где в пятницу должно пройти слушание дела по иску полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, произошла эвакуация.

Заседание было запланировано на 14:00 мск, однако полиция приняла решение об эвакуации. Людей вывели из суда за полчаса до начала слушания. Перед этим поступило анонимное сообщение о минировании здания суда.

Ранее Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье, он собирается отсудить у нее 200 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей