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    Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене

    В Никулинском суде Москвы, где в пятницу должно пройти слушание дела по иску полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, произошла эвакуация.

    Заседание было запланировано на 14:00 мск, однако полиция приняла решение об эвакуации. Людей вывели из суда за полчаса до начала слушания. Перед этим поступило анонимное сообщение о минировании здания суда.

    • Ранее Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье, он собирается отсудить у нее 200 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

    Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1466

      Бомбардиръ 20 минут назад

      Наверно, там тоже продажная судья )

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      Рейтинг: +366

      Hektor 84 46 минут назад

      Это дело рук чеченов. Не зря он ими жену запугивал)))

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      Рейтинг: +3812

      vladik12 58 минут назад

      Сообщение поступило из бани.

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      Рейтинг: +3868

      Добрый Бобер 1 час назад

      Что-то резко возросло количество звонков о минировании. Кто-то отвлекает органы, по ходу, скоро будет терракт.

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      Рейтинг: +1940

      Борат 1 час назад

      правильно, дениска!
      пускай гонит 200 лямов, а то ты на неё чеченов нашлёшь, ты ж теперь и сам чечен!
      вот умора!

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