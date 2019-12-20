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  • Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене

Полиция эвакуировала суд, где должно пройти слушание по иску Глушакова к жене

20 декабря 2019, 14:16
7

В Никулинском суде Москвы, где в пятницу должно пройти слушание дела по иску полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, произошла эвакуация.

Заседание было запланировано на 14:00 мск, однако полиция приняла решение об эвакуации. Людей вывели из суда за полчаса до начала слушания. Перед этим поступило анонимное сообщение о минировании здания суда.

  • Ранее Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье, он собирается отсудить у нее 200 млн рублей по иску о защите чести и достоинства.

Mash: Глушаков требует взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Добрый Бобер
1576841546
Что-то резко возросло количество звонков о минировании. Кто-то отвлекает органы, по ходу, скоро будет терракт.
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vladik12
1576842918
Сообщение поступило из бани.
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Hektor 84
1576843590
Это дело рук чеченов. Не зря он ими жену запугивал)))
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vladimir-7
1576847518
Правильно, Денис. Нечего ей отдавать 200 млн.руб., пусть идет работать, не х.. разводит безработных телок, пусть идет хоть на панель, а детям алименты и твоё дополнительное обеспечение детей.
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altezzik
1576850873
Что эта новость делает в важном?
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erma
1576854271
Эвакуировали в Грозный вместе с Глушаковым?
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МЯСО87
1576863530
Нормальный мужик отдал бы все и точка, а этот как баба обижается, судится... тряпка половая
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