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  • ФАН: «Крылья Советов» намерены удержать Зиньковского и Соболева до конца сезона

ФАН: «Крылья Советов» намерены удержать Зиньковского и Соболева до конца сезона

20 декабря 2019, 00:57
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«Крылья Советов» хотят сохранить своих лидеров во время зимнего трансферного окна.

По информации ФАН, самарский клуб намерен удержать полузащитника Антона Зиньковского и нападающего Александра Соболева до конца сезона.

  • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • По информации Betting Insider, Зиньковский интересен «Лиллю».
  • Sport24 в ноябре сообщал, что на Соболева претендуют клубы из Англии, Италии, Германии и Турции, а «Бизнес Online» утверждал, что форварда планируют подписать «Динамо» и «Локомотив».

Источник: «Федеральное агентство новостей»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зиньковский Антон Соболев Александр
Комментарии (4)
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Hektor 84
1576835687
А зачем удерживать? Почему у нас в Рпл клубы вечно кого то удерживают. Наоборот растите таланты и продавайте. Зарабатывайте бабло чтоб существовать в футбольном мире. Так в Европе давно делают. А у нас вечно все через жоПу, потому наш чемп стоит на месте. Засветился кто то и держат его за счет повышения з/п. Большая з/п на хрена теперь играть, пойду лучше мерс куплю. Бабло ведь есть. А бабло из региональных бюджетов гребем. Вместо того чтоб самим его зарабатывать. А потом еще скулят футбольные клубы в России убыточны. Так зарабатывайте и не нойте.
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