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    ФАН: «Крылья Советов» намерены удержать Зиньковского и Соболева до конца сезона

    «Крылья Советов» хотят сохранить своих лидеров во время зимнего трансферного окна.

    По информации ФАН, самарский клуб намерен удержать полузащитника Антона Зиньковского и нападающего Александра Соболева до конца сезона.

    • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • По информации Betting Insider, Зиньковский интересен «Лиллю».
    • Sport24 в ноябре сообщал, что на Соболева претендуют клубы из Англии, Италии, Германии и Турции, а «Бизнес Online» утверждал, что форварда планируют подписать «Динамо» и «Локомотив».

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

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