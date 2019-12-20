ФАН: «Крылья Советов» намерены удержать Зиньковского и Соболева до конца сезона

«Крылья Советов» хотят сохранить своих лидеров во время зимнего трансферного окна.
По информации ФАН, самарский клуб намерен удержать полузащитника Антона Зиньковского и нападающего Александра Соболева до конца сезона.
- «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- По информации Betting Insider, Зиньковский интересен «Лиллю».
- Sport24 в ноябре сообщал, что на Соболева претендуют клубы из Англии, Италии, Германии и Турции, а «Бизнес Online» утверждал, что форварда планируют подписать «Динамо» и «Локомотив».
Источник: «Федеральное агентство новостей»