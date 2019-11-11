«Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев стал трансферной целью «Динамо» и «Локомотива», сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, «Динамо» интересуется игроком еще с лета, а «Локомотив» обратил внимание на его кандидатуру осенью.

При этом главный тренер «Локо» Юрий Сeмин хочет видеть в своей команде форварда «Млады-Болеслав» Николая Комличенко, но руководство клуба лоббирует покупку Соболева.

Также на россиянина претендуют турецкие и итальянские клубы.

Сумма отступных в контракте Соболева – 150 миллионов рублей (около 2 миллионов евро).

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 10 голов в 17 матчах.