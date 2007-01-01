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    «Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев стал трансферной целью «Динамо» и «Локомотива», сообщает «Бизнес Online».

    По информации источника, «Динамо» интересуется игроком еще с лета, а «Локомотив» обратил внимание на его кандидатуру осенью.

    При этом главный тренер «Локо» Юрий Сeмин хочет видеть в своей команде форварда «Млады-Болеслав» Николая Комличенко, но руководство клуба лоббирует покупку Соболева.

    Также на россиянина претендуют турецкие и итальянские клубы.

    Сумма отступных в контракте Соболева – 150 миллионов рублей (около 2 миллионов евро).

    В текущем сезоне 22-летний футболист забил 10 голов в 17 матчах.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7501

      Skull_Boy 11 минут назад

      Смолов, как футболист, сдох, так что замена нормальная

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      Рейтинг: +366

      O-Z 39 минут назад

      Ну сомнительная покупка. Может так же как и Чалов сезон выстрелить и утухнуть, как чаще всего бывает.

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      Рейтинг: +729

      ZAITZEFF2011 > O-Z 11 минут назад

      Он уже утух(

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      Рейтинг: +5095

      ilichkadr 47 минут назад

      Локо надо Смолова на Соболева обменять.

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      Рейтинг: +434

      Серж 69 1 час назад

      То,что Соболев Динамо интересен,это очень,и очень понятно,игру улучшать срочно нужно,голы забивать,естественно.Но вот самому Соболеву нужно ли Динамо?Это по сути,шило на мыло менять.Динамо,к сожалению,сейчас ,мягко говоря,не очень,и переход туда,на данный момент,никак не назвать очередным шагом в карьере.

      0
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      Рейтинг: +47

      Ушат Помоев 1 час назад

      Ну в Динамо ещё ладно в Локо то лавку просиживать скорее всего

      0
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      Рейтинг: +628

      kolyma999 > Ушат Помоев 1 час назад

      А по мне так по стилю игры Локо, им как раз такого напа и не хватает.А уж подносчики снарядов у паровозиков посильнее чем у КС.

      3
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      Рейтинг: -50

      Вальдемар IV > kolyma999 1 час назад

      им сухина по стилю подходит, ну или накрайняк беспородов когда матч конкурентов

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      Рейтинг: +47

      Ушат Помоев > kolyma999 13 минут назад

      а куда Смолова девать???он правда в локо что то не блещет!

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      Рейтинг: +7751

      parevg > Вальдемар IV 11 минут назад

      О, сухинофил проснулся. иди полюбуйся на его фото.

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      Рейтинг: +3179

      САДЫЧОК 1 час назад

      На данный момент-это лучший российский нападающий , после Черышева !

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