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«Локомотив» и «Динамо» интересуются Соболевым

11 ноября 2019, 10:59
20

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев стал трансферной целью «Динамо» и «Локомотива», сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, «Динамо» интересуется игроком еще с лета, а «Локомотив» обратил внимание на его кандидатуру осенью.

При этом главный тренер «Локо» Юрий Сeмин хочет видеть в своей команде форварда «Млады-Болеслав» Николая Комличенко, но руководство клуба лоббирует покупку Соболева.

Также на россиянина претендуют турецкие и итальянские клубы.

Сумма отступных в контракте Соболева – 150 миллионов рублей (около 2 миллионов евро).

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 10 голов в 17 матчах.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Динамо Комличенко Николай Соболев Александр Семин Юрий
Комментарии (20)
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САДЫЧОК
1573459990
На данный момент-это лучший российский нападающий , после Черышева !
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Серж 69
1573461653
То,что Соболев Динамо интересен,это очень,и очень понятно,игру улучшать срочно нужно,голы забивать,естественно.Но вот самому Соболеву нужно ли Динамо?Это по сути,шило на мыло менять.Динамо,к сожалению,сейчас ,мягко говоря,не очень,и переход туда,на данный момент,никак не назвать очередным шагом в карьере.
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O-Z
1573464323
Ну сомнительная покупка. Может так же как и Чалов сезон выстрелить и утухнуть, как чаще всего бывает.
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Skull_Boy
1573466023
Смолов, как футболист, сдох, так что замена нормальная
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nirita
1573469810
Ещё одна распиаренная фигура!!!
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oyabun
1573471234
Соболев уже 4 последних матча не забивает. Смотреть на него стоит хотя бы по результатам сезона, а не 10 результативных игр.
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Давид59
1573471332
Ну вот "момент истины" и наступает. Это я о его словах про патриотизм. Будем наблюдать
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Князев
1573475730
Руководству клуба следует прислушиваться к мнению Ю. П. Сёмина. Ему строить игру команды, а не барыгам от футбола в администрации.
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Fan Loko mik
1573479157
Думаю, что Соболев не вариант для Локо, пусть идёт в Динамо.
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fedser
1573480554
Узнали манеру игры соперники, начали лучше прикрывать. Посему доверяю Палычу!
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