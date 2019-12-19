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  • Караваев: «Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?»

Караваев: «Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?»

19 декабря 2019, 23:58
8

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос, стоит ли молодым российским футболистам переходить в европейские клубы.

- Ты уехал играть в Чехию в 19 лет. У нас немногие футболисты уезжают играть за границу в таком юном возрасте. Как ты думаешь, почему? Боятся не заиграть?

– Тяжело сказать. Может быть, не у всех есть возможность уехать, что-то останавливает. Не факт, что ты будешь там играть. Да, у меня все получилось. Но сомнения всегда есть, и это нормально.

Понятное дело, если кто-то не играет здесь, я бы рекомендовал, конечно, в аренду уехать. В ту же Чехию, Голландию. Но если у кого-то в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать? Можно поиграть сначала в России, а потом перейти в топ-чемпионат, как это сделал Александр Головин.

Источник: Сайт мужского журнала GQ
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (8)
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Олег1204
1576791769
Правильно, получать большие бабки и играть как днище, нахрен эта Европа с профессиональном ростом и высоким уровнем футбола
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Axe111
1576795630
Лол какая Европа,вы там никому не нужны сто лет!!!!! АХ НУ ДА,ЧЕМПИОНАТ ЧЕХИИ ЛОЛ
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woyser
1576796598
Именно молодым и надо уезжать (это если речь идёт именно о футболе), а потом уже мешок не пускает.
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Пельш 1
1576825952
Конечно не надо, там ведь конкуренция за место, а это значит работать надо. А тут просто паспорт есть и ничего делать не надо! Давно у самого то карьера в России установилась?
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Чец
1576827118
В Европе такие бабки, как у нас, никто платить не будет. Да и пахать надо, а к этому наша молодежь практически не приучена, за редким исключением.
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Hektor 84
1576834848
Пахать на поле надо, тем более в 19 лет
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Давид59
1576853731
Как лимит отменят, платить миллионы за паспорта перестанут, так молодёжь в Европу и потянется
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