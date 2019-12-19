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    Караваев: «Если у футболиста в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать в Европу?»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос, стоит ли молодым российским футболистам переходить в европейские клубы.

    - Ты уехал играть в Чехию в 19 лет. У нас немногие футболисты уезжают играть за границу в таком юном возрасте. Как ты думаешь, почему? Боятся не заиграть?

    – Тяжело сказать. Может быть, не у всех есть возможность уехать, что-то останавливает. Не факт, что ты будешь там играть. Да, у меня все получилось. Но сомнения всегда есть, и это нормально.

    Понятное дело, если кто-то не играет здесь, я бы рекомендовал, конечно, в аренду уехать. В ту же Чехию, Голландию. Но если у кого-то в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать? Можно поиграть сначала в России, а потом перейти в топ-чемпионат, как это сделал Александр Головин.

    Источник: Сайт мужского журнала GQ

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    19.12.2019 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +334

      Олег1204 20 минут назад

      Правильно, получать большие бабки и играть как днище, нахрен эта Европа с профессиональном ростом и высоким уровнем футбола

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