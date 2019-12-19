«Рубин» анонсировал подписание контракта со Слуцким

«Рубин» в твиттере опубликовал gif-изображение с Леонидом Слуцким, раскачивающимся в кресле с эмблемой клуба.
«Скоро», – говорится в подписи к картинке.
- Три дня назад казанский клуб выложив в твиттере gif-изображение кресла-качалки, намекнув на подписание контракта со Слуцким.
- В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
- Впоследствии «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»