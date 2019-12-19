Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» анонсировал подписание контракта со Слуцким

19 декабря 2019, 16:34
2

«Рубин» в твиттере опубликовал gif-изображение с Леонидом Слуцким, раскачивающимся в кресле с эмблемой клуба.

«Скоро», – говорится в подписи к картинке.

  • Три дня назад казанский клуб выложив в твиттере gif-изображение кресла-качалки, намекнув на подписание контракта со Слуцким.
  • В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
  • Впоследствии «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gor77
1576764844
В Казани такая информация: "...о назначении Слуцкого в «Рубин» будет объявлено позднее 19 декабря". БИЗНЕС Online Ждём-с!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+