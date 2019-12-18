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  • Три игрока «Реала» показали 100-процентную точность пасов в первом тайме матча с «Барселоной»

Три игрока «Реала» показали 100-процентную точность пасов в первом тайме матча с «Барселоной»

18 декабря 2019, 23:03
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В эти минуты проходит матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Три футболиста гостей в первом тайме ни разу не ошиблись в передачах.

Речь идет о Ферлане Менди (21 из 21), Дани Карвахале (26 из 26), Федерико Вальверде (18 из 18). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Каталонии.

  • «Барселона» перед матчем лидировала в таблице, «Реал» шел вторым.
  • Каталонцы в сезоне Примеры дома только выигрывают.
  • В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Реала» в обоих матчах.

Источник: твиттер Squawka Football
Испания. Примера Барселона Реал Карвахаль Дани Менди Ферлан Вальверде Федерико
Комментарии (1)
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Saracen Jr
1576702765
ну конечно же! кому нужен прессинг, если можно как на энфилде все проспать, а потом ныть мол не получилось
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