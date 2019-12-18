Три игрока «Реала» показали 100-процентную точность пасов в первом тайме матча с «Барселоной»

В эти минуты проходит матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Три футболиста гостей в первом тайме ни разу не ошиблись в передачах.
Речь идет о Ферлане Менди (21 из 21), Дани Карвахале (26 из 26), Федерико Вальверде (18 из 18). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Каталонии.
- «Барселона» перед матчем лидировала в таблице, «Реал» шел вторым.
- Каталонцы в сезоне Примеры дома только выигрывают.
- В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Реала» в обоих матчах.
Источник: твиттер Squawka Football