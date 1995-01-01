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    Три игрока «Реала» показали 100-процентную точность пасов в первом тайме матча с «Барселоной»

    В эти минуты проходит матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Три футболиста гостей в первом тайме ни разу не ошиблись в передачах.

    Речь идет о Ферлане Менди (21 из 21), Дани Карвахале (26 из 26), Федерико Вальверде (18 из 18). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Каталонии.

    • «Барселона» перед матчем лидировала в таблице, «Реал» шел вторым.
    • Каталонцы в сезоне Примеры дома только выигрывают.
    • В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Реала» в обоих матчах.

    Источник: твиттер Squawka Football

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