Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не планируем поддерживать жесткую и тоталитарную диктатуру». «Кельн» отказался от открытия академии в Китае

«Не планируем поддерживать жесткую и тоталитарную диктатуру». «Кельн» отказался от открытия академии в Китае

18 декабря 2019, 20:15
3

«Кельн» планировал открыть академию в Китае, однако ввиду политической ситуации в стране немцы отказались от предприятия. Представитель клуба Штефан Мюллер-Ремер объяснил решение.

«Мы не хотим зарабатывать деньги любым путем. В Китае не соблюдаются права человека. Знаю о чем говорю, я слежу за ситуацией, сам бывал в стране. «Кельн» не планирует поддерживать жесткую тоталитарную диктатуру. К тому же большой вопрос, сумели бы мы заработать на китайском рынке», – сказал Мюллер-Ремер.

Источник: The Guardian
Германия. Бундеслига Кельн
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1576692128
Вопрос нужны ли вы там кому .. Не ахти какой клуб вообще то.. Кого вы там можете поддержать, они и сами справятся.
Ответить
Дядя Серёжа
1576717795
А у вас так демократия, под диктовку янки.
Ответить
Добрый Бобер
1576729347
Т.е. в России академии "Кёльна" тоже не будет?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+