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    «Не планируем поддерживать жесткую и тоталитарную диктатуру». «Кельн» отказался от открытия академии в Китае

    «Кельн» планировал открыть академию в Китае, однако ввиду политической ситуации в стране немцы отказались от предприятия. Представитель клуба Штефан Мюллер-Ремер объяснил решение.

    «Мы не хотим зарабатывать деньги любым путем. В Китае не соблюдаются права человека. Знаю о чем говорю, я слежу за ситуацией, сам бывал в стране. «Кельн» не планирует поддерживать жесткую тоталитарную диктатуру. К тому же большой вопрос, сумели бы мы заработать на китайском рынке», – сказал Мюллер-Ремер.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6420

      mihail200606 1 час назад

      Вопрос нужны ли вы там кому .. Не ахти какой клуб вообще то.. Кого вы там можете поддержать, они и сами справятся.

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