«Не планируем поддерживать жесткую и тоталитарную диктатуру». «Кельн» отказался от открытия академии в Китае

«Кельн» планировал открыть академию в Китае, однако ввиду политической ситуации в стране немцы отказались от предприятия. Представитель клуба Штефан Мюллер-Ремер объяснил решение.

«Мы не хотим зарабатывать деньги любым путем. В Китае не соблюдаются права человека. Знаю о чем говорю, я слежу за ситуацией, сам бывал в стране. «Кельн» не планирует поддерживать жесткую тоталитарную диктатуру. К тому же большой вопрос, сумели бы мы заработать на китайском рынке», – сказал Мюллер-Ремер.