«Не планируем поддерживать жесткую и тоталитарную диктатуру». «Кельн» отказался от открытия академии в Китае

Вопрос нужны ли вы там кому .. Не ахти какой клуб вообще то.. Кого вы там можете поддержать, они и сами справятся.
«Кельн» планировал открыть академию в Китае, однако ввиду политической ситуации в стране немцы отказались от предприятия. Представитель клуба Штефан Мюллер-Ремер объяснил решение.
«Мы не хотим зарабатывать деньги любым путем. В Китае не соблюдаются права человека. Знаю о чем говорю, я слежу за ситуацией, сам бывал в стране. «Кельн» не планирует поддерживать жесткую тоталитарную диктатуру. К тому же большой вопрос, сумели бы мы заработать на китайском рынке», – сказал Мюллер-Ремер.
- Ранее бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил обвинил Китай в притеснении уйгуров.
- В Китае отменили после слов Озила трансляцию матча его команды.
- В стране состоится Олимпиада-2022.