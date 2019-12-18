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Дюков: «РФС в 2020 году заработает 7 миллиардов рублей»

18 декабря 2019, 19:15
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Президент РФС Александр Дюков поделился финансовыми планами организации на следующий год. Ее доход должен составить несколько миллиардов рублей.

«Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, а 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году.

Общая доходная часть превысит в следующем году 7 миллиардов рублей, а коммерческая — 4,7 миллиарда рублей», – сказал функционер.

  • В следующем году сборная России сыграет на Евро-2020.
  • Дюков возглавляет РФС с февраля.
  • Ранее функционер был президентом «Зенита».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (1)
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O-kolesov
1576703697
А разложите по полочкам куда они пойдут ???????????????????
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