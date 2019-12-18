Дюков: «РФС в 2020 году заработает 7 миллиардов рублей»

Президент РФС Александр Дюков поделился финансовыми планами организации на следующий год. Ее доход должен составить несколько миллиардов рублей.

«Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, а 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году.

Общая доходная часть превысит в следующем году 7 миллиардов рублей, а коммерческая — 4,7 миллиарда рублей», – сказал функционер.