фердун на взятки судьям выделяет больше.
Президент РФС Александр Дюков поделился финансовыми планами организации на следующий год. Ее доход должен составить несколько миллиардов рублей.
«Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, а 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году.
Общая доходная часть превысит в следующем году 7 миллиардов рублей, а коммерческая — 4,7 миллиарда рублей», – сказал функционер.