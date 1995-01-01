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    Дюков: «РФС в 2020 году заработает 7 миллиардов рублей»

    Президент РФС Александр Дюков поделился финансовыми планами организации на следующий год. Ее доход должен составить несколько миллиардов рублей.

    «Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, а 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году.

    Общая доходная часть превысит в следующем году 7 миллиардов рублей, а коммерческая — 4,7 миллиарда рублей», – сказал функционер.

    • В следующем году сборная России сыграет на Евро-2020.
    • Дюков возглавляет РФС с февраля.
    • Ранее функционер был президентом «Зенита».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1067

      alarm 51 минуту назад

      фердун на взятки судьям выделяет больше.

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