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  • Betting Insider: «Динамо» не договорилось с Яровинским. Ему предложили должность в «Рубине»

Betting Insider: «Динамо» не договорилось с Яровинским. Ему предложили должность в «Рубине»

18 декабря 2019, 14:48
3

По информации Betting Insider, одна из должностей в «Рубине» предложена бывшему члену тренерского штаба Леонида Слуцкого в «Витессе» Олегу Яровинскому.

Яровинский провел встречу с руководством «Динамо», но к договоренности стороны не пришли. У менеджера также есть предложение от «Рубина», который далеко продвинулся в переговорах со Слуцким о назначении его главным тренером.

  • Об интересе «Динамо» к Яровинскому стало известно еще в мае.
  • Яровинский покинул «Витесс» вместе с уходом Слуцкого.

Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»


Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Витесс Динамо Рубин Слуцкий Леонид Яровинский Олег
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1576671444
Респект Динамо!
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erma
1576680580
Подождите, я знаю шахматиста Яровинского - это не он?
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Decorhome
1576684477
В Рубине набирается команда
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