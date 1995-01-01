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    Betting Insider: «Динамо» не договорилось с Яровинским. Ему предложили должность в «Рубине»

    По информации Betting Insider, одна из должностей в «Рубине» предложена бывшему члену тренерского штаба Леонида Слуцкого в «Витессе» Олегу Яровинскому.

    Яровинский провел встречу с руководством «Динамо», но к договоренности стороны не пришли. У менеджера также есть предложение от «Рубина», который далеко продвинулся в переговорах со Слуцким о назначении его главным тренером.

    • Об интересе «Динамо» к Яровинскому стало известно еще в мае.
    • Яровинский покинул «Витесс» вместе с уходом Слуцкого.

    Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»


    Источник: Betting Insider

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