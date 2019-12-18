Betting Insider: «Динамо» не договорилось с Яровинским. Ему предложили должность в «Рубине»

По информации Betting Insider, одна из должностей в «Рубине» предложена бывшему члену тренерского штаба Леонида Слуцкого в «Витессе» Олегу Яровинскому.

Яровинский провел встречу с руководством «Динамо», но к договоренности стороны не пришли. У менеджера также есть предложение от «Рубина», который далеко продвинулся в переговорах со Слуцким о назначении его главным тренером.

Об интересе «Динамо» к Яровинскому стало известно еще в мае.

Яровинский покинул «Витесс» вместе с уходом Слуцкого.

Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»



