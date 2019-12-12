Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»

По информации Betting Insider, пост спортивного директора «Динамо» готовится занять бывший член тренерского штаба Леонида Слуцкого в «Витессе» Олег Яровинский.

Соглашение могут подписать на ближайшей встрече Яровинского с руководством московского клуба, которая пройдет на этой неделе.