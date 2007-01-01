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    Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»

    По информации Betting Insider, пост спортивного директора «Динамо» готовится занять бывший член тренерского штаба Леонида Слуцкого в «Витессе» Олег Яровинский.

    Соглашение могут подписать на ближайшей встрече Яровинского с руководством московского клуба, которая пройдет на этой неделе.

    • Последний спортивный директор клуба Роман Орещук был уволен в октябре вместе с главным тренером Дмитрием Хохловым.
    • Об интересе «Динамо» к Яровинскому стало известно еще в мае.
    • Яровинский покинул «Витесс» вместе с уходом Слуцкого.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      More_and_More 1 час назад

      значит, и Слуцкий в Динамо, ясненько

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