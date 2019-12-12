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  • Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»

Betting Insider: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора «Динамо»

12 декабря 2019, 13:53
5

По информации Betting Insider, пост спортивного директора «Динамо» готовится занять бывший член тренерского штаба Леонида Слуцкого в «Витессе» Олег Яровинский.

Соглашение могут подписать на ближайшей встрече Яровинского с руководством московского клуба, которая пройдет на этой неделе.

  • Последний спортивный директор клуба Роман Орещук был уволен в октябре вместе с главным тренером Дмитрием Хохловым.
  • Об интересе «Динамо» к Яровинскому стало известно еще в мае.
  • Яровинский покинул «Витесс» вместе с уходом Слуцкого.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Динамо Витесс Яровинский Олег
Комментарии (5)
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More_and_More
1576150028
значит, и Слуцкий в Динамо, ясненько
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Суворов_лучший
1576173061
Ну неужели нельзя без еврюжат? Идите в челси, лижите там...
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