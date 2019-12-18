Павлюченко: «Болельщики «Спартака» писали: «Как так вышло»? Понимаете, ЦДКА не имеет отношения к ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил, почему решил играть за любительский клуб ЦДКА.

«Понимаете, ЦДКА не имеет никакого отношения к ЦСКА. Да и я все-таки уже закончил профессиональную карьеру, а это футбол любительский. Так что не обращаю на это никакого внимания.

Понятно, что друзья, болельщики «Спартака», писали: «Что с тобой произошло, как так вышло, что случилось?». Я им все объясняю. Это нормально, ничего страшного. А на какую-то грязь, даже если кто-то напишет, я не обращаю внимания. Играю в футбол ради себя, и мне это по кайфу», – цитируют Павлюченко «Известия».