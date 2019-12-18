Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко: «Болельщики «Спартака» писали: «Как так вышло»? Понимаете, ЦДКА не имеет отношения к ЦСКА»

Павлюченко: «Болельщики «Спартака» писали: «Как так вышло»? Понимаете, ЦДКА не имеет отношения к ЦСКА»

18 декабря 2019, 12:21
2

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил, почему решил играть за любительский клуб ЦДКА.

«Понимаете, ЦДКА не имеет никакого отношения к ЦСКА. Да и я все-таки уже закончил профессиональную карьеру, а это футбол любительский. Так что не обращаю на это никакого внимания.

Понятно, что друзья, болельщики «Спартака», писали: «Что с тобой произошло, как так вышло, что случилось?». Я им все объясняю. Это нормально, ничего страшного. А на какую-то грязь, даже если кто-то напишет, я не обращаю внимания. Играю в футбол ради себя, и мне это по кайфу», – цитируют Павлюченко «Известия».

  • С 1928-го по 1951 год ЦСКА носил название ЦДКА (Центральный дом Красной армии).
  • Любительский клуб ЦДКА с 2006 года выступает в ЛФЛ.
  • За ЦДКА также выступают Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин – бывшие игроки сборной России.
  • Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Павлюченко Роман
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1576699056
самый прикол в том, что их там ещё и дрючат в этой любительской лиге :) за последние 5 матчей - 4 поражения, на пенсию пора
Ответить
Lester84
1576741134
Как так вышло? Бабло не пахнет, тем более когда на пенсии
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+