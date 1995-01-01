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    Павлюченко: «Болельщики «Спартака» писали: «Как так вышло»? Понимаете, ЦДКА не имеет отношения к ЦСКА»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил, почему решил играть за любительский клуб ЦДКА.

    «Понимаете, ЦДКА не имеет никакого отношения к ЦСКА. Да и я все-таки уже закончил профессиональную карьеру, а это футбол любительский. Так что не обращаю на это никакого внимания.

    Понятно, что друзья, болельщики «Спартака», писали: «Что с тобой произошло, как так вышло, что случилось?». Я им все объясняю. Это нормально, ничего страшного. А на какую-то грязь, даже если кто-то напишет, я не обращаю внимания. Играю в футбол ради себя, и мне это по кайфу», – цитируют Павлюченко «Известия».

    • С 1928-го по 1951 год ЦСКА носил название ЦДКА (Центральный дом Красной армии).
    • Любительский клуб ЦДКА с 2006 года выступает в ЛФЛ.
    • За ЦДКА также выступают Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин – бывшие игроки сборной России.
    • Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2017 году.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1953

      Борат 2 часа назад

      рома умыл хряков!
      бугагагга

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