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    Президент «Оренбурга» Кияев: «2019 год стал самым успешным в истории клуба. Но необходимо двигаться вперед»

    Владимир Кияев, президент «Оренбурга», подвел итоги уходящего 2019 года. Команда в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

    «Первое, что нужно сказать и на чeм сделать акцент: уходящий год стал самым успешным в истории «Оренбурга». По итогам минувшего чемпионата мы заняли седьмое место, это высшее достижение для нашего клуба. На данный момент таким результатом вполне можно быть довольными и гордиться им. Это большой, общий успех и прежде всего заслуга и победа наших болельщиков, которым мы очень благодарны за поддержку.

    Но в то же время мы чeтко понимаем, что в спорте, возможно, как ни в какой другой области, ни в коем случае нельзя жить прошлым. Всe меняется очень быстро и необходимо развиваться, постоянно двигаться вперeд. Только так можно добиваться успехов», – полагает Кияев.

    Источник: «Чемпионат»

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