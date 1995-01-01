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    Спортивный директор «Тамбова»: «Если бы не губернатор, мы бы не играли даже в ФНЛ»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

    «Довольны тем, как закончили год. Провели сумасшедшую концовку, все молодцы. Скажи мне кто, что мы закончим год на 11-м месте, я бы прыгал от радости. Надо набирать очки, чтобы остаться в РПЛ. Уверен, нам это по силам.

    Хочется сказать спасибо тренерскому штабу, болельщику, игрокам и нашему губернатору. Если бы не губернатор, «Тамбов» даже не играл бы в ФНЛ. Он с первых дней нас поддерживал, сейчас нас поддерживает в тяжeлое время для нас.

    Цель на следующий год – сохранить прописку в РПЛ и переехать на наш стадион. Это будет большим подарком для наших болельщиков. Надеюсь, всe будет хорошо. Хочется, чтобы весеннюю часть, по крайней мере несколько игр, провели у себя на стадионе», – сказал Худяков.

    • В 19 турах РПЛ «Тамбов» набрал 21 очко.
    • В октябре клуб сменил главного тренера – вместо Александра Григоряна команду приняли Тимур Шипшев и Сергей Первушин.
    • В первой части сезона «Тамбов» проводил домашние матчи в Саранске из-за несоответствия собственного стадиона требованиям Премьер-лиги.

    Источник: «Чемпионат»

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