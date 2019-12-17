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Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

17 декабря 2019, 06:34
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Защитник «Спартака» Айртон Лукас вызван в олимпийскую сборную Бразилии.

В составе национальной команды Айртон примет участие в предолимпийском турнире для южноамериканских сборных.

  • Предолимпийский турнир пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля 2020 года.
  • Бразилия сыграет в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.
  • Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
  • В этом сезоне Айртон провел 19 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

Источник: твиттер Федерации футбола Бразилии
Россия. Премьер-лига Бразилия Спартак Бразилия Айртон
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1576561925
Айртон хорошо смотрится на фоне такого Спартака. Думаю уйдет куда нить в ближайшее время. Хотя не хочется, РПЛ и так слабоват по подбору игроков. Зенит не касается)))
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