Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон Лукас вызван в олимпийскую сборную Бразилии.
В составе национальной команды Айртон примет участие в предолимпийском турнире для южноамериканских сборных.
- Предолимпийский турнир пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля 2020 года.
- Бразилия сыграет в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.
- Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
- В этом сезоне Айртон провел 19 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.
Источник: твиттер Федерации футбола Бразилии