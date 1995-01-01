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    Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас вызван в олимпийскую сборную Бразилии.

    В составе национальной команды Айртон примет участие в предолимпийском турнире для южноамериканских сборных.

    • Предолимпийский турнир пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля 2020 года.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу.
    • Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
    • В этом сезоне Айртон провел 19 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями.

    Источник: твиттер Федерации футбола Бразилии

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    Сегодня, 06:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +801

      LOKOfanatik19 33 минуты назад

      Айртон хорошо смотрится на фоне такого Спартака. Думаю уйдет куда нить в ближайшее время. Хотя не хочется, РПЛ и так слабоват по подбору игроков. Зенит не касается)))

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