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    Неймар: «Зачем мне уходить из «ПСЖ»?»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар в интервью France Football ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе.

    «Зачем мне уходить? У меня еще два года по контракту, команда прогрессирует. В этом сезоне мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все правильно и выиграть как можно больше трофеев. В частности, Лигу чемпионов. «ПСЖ» – мой приоритет. Наша цель – побеждать в каждом следующем матче. В каждой игре мы должны доминировать. Вот как я это вижу», – сказал бразилец.

    • Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • 27-летний форвард провел 69 матчей, забил 58 голов и сделал 34 ассиста.
    • Прошлым летом игрок хотел вернуться в «Барселону».

    Источник: France Football

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      playsh 31 минуту назад

      Балерина ты Неймар,такой команды,как Барселона тебе больше не видать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +732

      FENIX-SL 59 минут назад

      да да
      что ж тебе в барселоне не делалось то же самое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8889

      KLIM777 1 час назад

      Вопрос не верный. А верный таков - "Кому я нужен теперь?"

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