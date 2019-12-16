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Неймар: «Зачем мне уходить из «ПСЖ»?»

16 декабря 2019, 19:49
13

Нападающий «ПСЖ» Неймар в интервью France Football ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе.

«Зачем мне уходить? У меня еще два года по контракту, команда прогрессирует. В этом сезоне мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все правильно и выиграть как можно больше трофеев. В частности, Лигу чемпионов. «ПСЖ» – мой приоритет. Наша цель – побеждать в каждом следующем матче. В каждой игре мы должны доминировать. Вот как я это вижу», – сказал бразилец.

  • Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
  • 27-летний форвард провел 69 матчей, забил 58 голов и сделал 34 ассиста.
  • Прошлым летом игрок хотел вернуться в «Барселону».

Источник: France Football
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (13)
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Plyash
1576517729
Балерина ты Неймар,такой команды,как Барселона тебе больше не видать.
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батог
1576520419
" Нас и тут не плохо кормят ! "
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Cules2013
1576520558
Главная проститутка 21 века в футболе. Что у человека в голове - загадка...
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DOCTOR PENALTY
1576524777
Если Кавани останется, то лучше уйти. А если Кавани уйдёт, то сиди и не высовывайся, не рискуй.
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LAY394
1576543128
Пока до конца бобосы не отобью
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