Неймар: «Зачем мне уходить из «ПСЖ»?»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в интервью France Football ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе.

«Зачем мне уходить? У меня еще два года по контракту, команда прогрессирует. В этом сезоне мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все правильно и выиграть как можно больше трофеев. В частности, Лигу чемпионов. «ПСЖ» – мой приоритет. Наша цель – побеждать в каждом следующем матче. В каждой игре мы должны доминировать. Вот как я это вижу», – сказал бразилец.