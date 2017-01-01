Неймар: «Зачем мне уходить из «ПСЖ»?»

Балерина ты Неймар,такой команды,как Барселона тебе больше не видать.
Нападающий «ПСЖ» Неймар в интервью France Football ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе.
«Зачем мне уходить? У меня еще два года по контракту, команда прогрессирует. В этом сезоне мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все правильно и выиграть как можно больше трофеев. В частности, Лигу чемпионов. «ПСЖ» – мой приоритет. Наша цель – побеждать в каждом следующем матче. В каждой игре мы должны доминировать. Вот как я это вижу», – сказал бразилец.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- 27-летний форвард провел 69 матчей, забил 58 голов и сделал 34 ассиста.
- Прошлым летом игрок хотел вернуться в «Барселону».