Гинер: «Хочу успокоить болельщиков: смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

«В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство «ВЭБ Арены».

Еще раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идет о прямом госфинансировании футбольного клуба.

Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ», – сказал Гинер.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции. Евгений Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

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