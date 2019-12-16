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  • Гинер: «Хочу успокоить болельщиков: смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды»

Гинер: «Хочу успокоить болельщиков: смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды»

16 декабря 2019, 18:49
16

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

«В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство «ВЭБ Арены».

Еще раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идет о прямом госфинансировании футбольного клуба.

Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ», – сказал Гинер.

  • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
  • Евгений Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

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Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (16)
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Lester84
1576512281
Все то хорошо, но купите уже нормального нападающего! 5 лет уж ждем!!!
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ufos73
1576514532
То есть ни чего не изменится и все будет идти так же? "Денег нет, но вы держитесь" ))))))
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giluxa1963
1576514646
вот представте у вас висит кредит, а вам говорят вы перестаете платить по кредиту ,а выплатите его когда сможете, разве это плохо
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_Kesh_Suntar_
1576514810
Мне это надоело,, скажи прямо факты!,, Насколько вырастить бюджет клуба! Сейчас около 65млн.д!
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Garrincha58
1576515474
вроде его отстранили на три месяца, а он всё равно в прессе и о футболе
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Niko
1576517726
Ну дай бог...
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Ковастер
1576520688
По весне будем цыплят и очки считать. Сейчас это всё пустые обещания.
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rewo
1576525067
Все по делу
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RotBerg
1576547139
Опять бабушкины пенсии транжирят)
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zigbert
1576581813
Хорошо если его слова окажутся правдой.
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