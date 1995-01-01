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    Гинер: «Хочу успокоить болельщиков: смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

    «В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство «ВЭБ Арены».

    Еще раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надежным партнером. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идет о прямом госфинансировании футбольного клуба.

    Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ», – сказал Гинер.

    • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
    • Евгений Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

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    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1105

      Niko 30 минут назад

      Ну дай бог...

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      Рейтинг: +131

      Каменный стояк 57 минут назад

      Гинер: «Хочу успокоить болельщиков: смены курса не произойдет. ЦСКА продолжит падение в пропасть»

      0
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      Рейтинг: +3152

      InterMilLano1908 > Каменный стояк 12 минут назад

      Гинер гений все таки... За 5 лет потратил 30 Лямов на трансферы и до сих пор в лидерах.... При этом новый стадион, инфаструктура, красавец!

      1
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      Рейтинг: +11531

      Garrincha58 1 час назад

      вроде его отстранили на три месяца, а он всё равно в прессе и о футболе

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      Рейтинг: +1770

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Мне это надоело,, скажи прямо факты!,, Насколько вырастить бюджет клуба! Сейчас около 65млн.д!

      0
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      Рейтинг: +266

      De_Frenki 1 час назад

      дай бог дай бог

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      Рейтинг: +1656

      giluxa1963 1 час назад

      вот представте у вас висит кредит, а вам говорят вы перестаете платить по кредиту ,а выплатите его когда сможете, разве это плохо

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      Рейтинг: +8204

      ufos73 > giluxa1963 35 минут назад

      Думаешь у еврея денег нет? Если бы хотел, то выплатил бы без проблем...

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      Рейтинг: +8204

      ufos73 1 час назад

      То есть ни чего не изменится и все будет идти так же?
      "Денег нет, но вы держитесь" ))))))

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      Рейтинг: +1461

      Бомбардиръ 1 час назад

      Пропустили здесь важное:
      "Ранее о том, что кардинальных перемен в клубном руководстве не будет, сообщил на своей странице в Facebook министр экономического развития РФ Максим Орешкин. «ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление клубом, акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучших в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой,— сообщил министр Орешкин.— Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов".
      А финансовая составляющая управления клубом - за ВЭБом, ессно.

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      Рейтинг: +1869

      Krasnodar 123 1 час назад

      Еврейские зихира!

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      Рейтинг: +8954

      DeStar 1 час назад

      Наверное просто вместо долга, временно " продали" 75 % клуба банку как гарант оплаты видимо, я не силен во всех этих экономических штуках. но надеюсь что это так, еще один клуб на банк повесить так себе .. откат назад для всего рос футбола, мол еще один "сдулся"... надеюсь просто все бабки выплатят через лет 5 и все станет на свои места.

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