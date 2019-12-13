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  • Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Шувалов»

Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Шувалов»

13 декабря 2019, 18:23
52

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о переходе 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

«Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом», – сказал Гинер.

  • Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
  • Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (52)
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RotBerg
1576250875
Рождается новое зло?))) кони, че там про бабушкины пенсии?)))
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ufos73
1576253620
Ну хоть прямо говорят, что будут бюджет пилить, а не как бомжи, мол АО это, а не бюджет! )))))))
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Агасфер
1576253661
Теперь понятно,почему Гинер открыто бросил вызов миллерятам.Ещё один относительно независимый клуб закончил своё существование и влился в отряд "госмонополек".Если и ЦСКА пойдёт в своём развитии по пути "Зенита",то впору переходить болеть за кёрлинг.
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rash1959
1576255458
С помощью ВТБ мы построим суперклуб - Динамо С помощью ВЭБ мы построим суперклуб - ЦСК С помощью ХХБ мы построим суперклуб - кто следующий в очередь за государственным баблом??? Один суперклуб недавно показал себя в Европе. Да, и ещё: гр. Шувалов - честнейший человек, чистая душа-бездонные карманы.
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BRO_football
1576257069
"С помощью госкорпорации мы построим суперклуб" Конкуренцию Зениту решили составить? Или Локомотиву? Или Спартаку? Или Динамо? Или Ростову? Короче, ничего нового Гинер с ВЭБ не сделал. В российском чемпионате полно клубов с государственным баблом, которые мечтают играть на высшем уровне.
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Plyash
1576257317
Суперклуб вы не построите,это раз.А вот деньги прокручивать вы сможете не меренные,значит и жизнь ваша станет слаще и веселее.Главное не зажраться и не забыть про команду и её болел.
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BAIv
1576257889
Пробил ручеек в свою кормушку, теперь на трансферах можно не экономить.
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seth343
1576259175
Короче жопа, а не спорт...
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Plyash
1576259211
Неужели не понятно,что это начало конца команды,причём конца настоящего. Пойдёт ЦСКА вслед за "чёрно-белыми",если не далее.Спросите у Слуцкого,он бы много мог рассказать несколько лет назад,но безопасней было уйти.
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житель СПб
1576259676
Ничего не понимаю! Чуть раньше они написали, что 48% акций армейского клуба принадлежит английским компаниям. Так как теперь 75% может принадлежать ВЭБу? Там что, всего 123%? Очень интересная организация...
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