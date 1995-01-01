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    Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Шувалов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о переходе 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

    «Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом», – сказал Гинер.

    • Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
    • Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

    Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии23
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      Рейтинг: +305

      Граф2019 7 минут назад

      ура ребята! сегодня, за хорошую игру наших футбольных грандов! ... министра спорта России наградили правительственной наградой! поездкой на чукотку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      rash1959 10 минут назад

      С помощью ВТБ мы построим суперклуб - Динамо
      С помощью ВЭБ мы построим суперклуб - ЦСК
      С помощью ХХБ мы построим суперклуб - кто следующий в очередь за государственным баблом???
      Один суперклуб недавно показал себя в Европе.
      Да, и ещё: гр. Шувалов - честнейший человек, чистая душа-бездонные карманы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11001

      vladimir-7 33 минуты назад

      Госкорпорация станет владельцем более 75% АКЦИЙ ЦСКА в результате
      конвертации его долга в акции. Или 75% ЦСКА??? (см. дефис внизу статьи).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11001

      vladimir-7 > vladimir-7 9 минут назад

      Всё понятно. Долг ЦСКА переведен в акции и 75% акций теперь
      принадлежат ВЭБ .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6387

      mihail200606 36 минут назад

      Суперклубы.. Мечты..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6372

      piligrim1986 37 минут назад

      неужели у газпрома будет конкурент?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9692

      silver29 > piligrim1986 34 минуты назад

      Это деловые партнеры, карманы разные, а пальто одно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +9144

      sssrspartak > silver29 24 минуты назад

      россия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5390

      Агасфер 40 минут назад

      Теперь понятно,почему Гинер открыто бросил вызов миллерятам.Ещё один относительно независимый клуб закончил своё существование и влился в отряд "госмонополек".Если и ЦСКА пойдёт в своём развитии по пути "Зенита",то впору переходить болеть за кёрлинг.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8182

      ufos73 41 минуту назад

      Ну хоть прямо говорят, что будут бюджет пилить, а не как бомжи, мол АО это, а не бюджет! )))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9692

      silver29 45 минут назад

      То есть отброшен ложный стыд и теперь госкорпорации и банки с государственными активами в наглую скупают (берут за долги) спортивные клубы ? Так и до отмены частной собственности докатимся ))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5390

      Агасфер > silver29 42 минуты назад

      А чего тебе с неё??? Много имеешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9692

      silver29 > Агасфер 35 минут назад

      А с какой целью интересуешься ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13096

      bset 51 минуту назад

      Когда же российские клубы слезут с бюджетной иглы?...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1721

      prtcs > bset 43 минуты назад

      Кто знает, как это сделать в наше время?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8182

      ufos73 > bset 39 минут назад

      Пока государство жиреет, а население нищает, этого ни когда не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      tilvan 55 минут назад

      Кто играть-то будет в этом суперклубе? Лимитчики с паспортами? Или натурализованные бразильцы?

      0
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