Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Шувалов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о переходе 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.

«Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом», – сказал Гинер.

Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ