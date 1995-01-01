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    «Незыгарь»: помощник президента Иванов курировал передачу ЦСКА в собственность ВЭБа

    Помощник президента России Сергей Иванов курировал сделку передачи 75% акций ЦСКА в собственность госкорпорации ВЭБ, сообщает телеграм-канал «Незыгарь».

    «Гинеровский ЦСКА фактически оказался банкротом. ВЭБ фактически снял с футбольного клуба кредитную задолженность и разморозил финансовые платежи. ВЭБ получил 75% клуба и право распоряжаться всей собственностью.

    Гинер будет управлять пакетом в 23%, который принадлежит не ему. За Гинером остается «спортивная политика» без права вмешательства в финансовые вопросы клуба. Иванов обещал также привести стратегического партнера-спонсора в клуб (как говорят на обмен поддержки бизнеса в лоббировании ряда проектов).

    Кроме того, ВЭБ через РФПИ решит вопрос об эффективным управлением недвижимостью и иными активами. Гинеру поставлена задача оптимизировать расходы, упорядочить работу с агентами, продать игроков и войти в еврокубки. Последнее пожелание явно исходит от Иванова», – говорится в сообщении канала.

    • Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщал, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
    • Евгений Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Незыгарь»

    Первый политический канал в телеграме [из описания источника]. Число подписчиков на данный момент – более 250 тысяч человек.

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