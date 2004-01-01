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    Журналист Панков: «Рубин» нашел деньги. Слуцкий приходит в хороший проект на бумаге»

    Журналист «Чемпионата» Андрей Панков объяснил вероятное назначение бывшего главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в «Рубин».

    «Надо понимать, что «Рубин» нашел деньги. У клуба должно быть все хорошо, должны быть хорошие трансферы. Так что Леонид приходит в хороший проект на бумаге», – написал Панков в твиттере.

    • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
    • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
    • В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

    «Рубин» намекнул на назначение Слуцкого


    Источник: твиттер Андрея Панкова

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +6390

      mihail200606 1 минуту назад

      Слуцкер в курсе?)
      Ключевое слово на бумаге...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      Чермындыр 2 минуты назад

      Рубин уже вроде находил деньги, когда Бердыва возвращал, да только на деле оказался пшик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      neim 54 минуты назад

      А от "бумаги" до реальности всего один шаг ? Чет мне кажется, что гораздо больше ...

      0
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      Рейтинг: +2273

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Приподносят как Мауринью.
      Слуцкий хороший , неглупый человек, но как тренер....на любителя.

      0
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      Рейтинг: +13121

      bset 1 час назад

      Если все действительно так, за Рубин рад. Больше конкуренции - выше уровень чемпионата. А за Слуцкого не рад - надо было дальше пробовать в Европе работать.

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      Рейтинг: +15138

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что за шараханья в Казани? От металлистов к политикам. Ещё Навального спортивным директором назначьте.

      0
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      Рейтинг: +1206

      Давид59 > DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Уважаемый DOСTOR PENALTY, политик - это человек, оппонирующий власти, и чаще всего стремящийся к власти. А Слуцкий всего лишь своё отношение к власти высказал

      0
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      Рейтинг: +991

      Из Твери Леха 1 час назад

      Как же просто сейчас клубам найти деньги. Они ведь можно сказать на дороге валяются, только подбери и они твои...

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