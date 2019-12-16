Журналист Панков: «Рубин» нашел деньги. Слуцкий приходит в хороший проект на бумаге»

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков объяснил вероятное назначение бывшего главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в «Рубин».

«Надо понимать, что «Рубин» нашел деньги. У клуба должно быть все хорошо, должны быть хорошие трансферы. Так что Леонид приходит в хороший проект на бумаге», – написал Панков в твиттере.

Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.

По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.

В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого



