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  • Журналист Панков: «Рубин» нашел деньги. Слуцкий приходит в хороший проект на бумаге»

Журналист Панков: «Рубин» нашел деньги. Слуцкий приходит в хороший проект на бумаге»

16 декабря 2019, 14:45
9

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков объяснил вероятное назначение бывшего главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в «Рубин».

«Надо понимать, что «Рубин» нашел деньги. У клуба должно быть все хорошо, должны быть хорошие трансферы. Так что Леонид приходит в хороший проект на бумаге», – написал Панков в твиттере.

  • Слуцкий принял «Витесс» летом 2018 года.
  • По ходу текущего сезона команда лидировала в чемпионате. После пяти поражений подряд Слуцкий подал в отставку.
  • В понедельник «Рубин» расторг контракт с Романом Шароновым.

«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого


Источник: твиттер Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Из Твери Леха
1576497019
Как же просто сейчас клубам найти деньги. Они ведь можно сказать на дороге валяются, только подбери и они твои...
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DOCTOR PENALTY
1576497852
Что за шараханья в Казани? От металлистов к политикам. Ещё Навального спортивным директором назначьте.
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bset
1576498540
Если все действительно так, за Рубин рад. Больше конкуренции - выше уровень чемпионата. А за Слуцкого не рад - надо было дальше пробовать в Европе работать.
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Чермындыр
1576502213
Рубин уже вроде находил деньги, когда Бердыва возвращал, да только на деле оказался пшик
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mihail200606
1576502216
Слуцкер в курсе?) Ключевое слово на бумаге...
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Рубинище
1576504152
ну и зачем? не в восторге конечно
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Бриг
1576509807
Слуцкий вроде уже высказался по поводу русских клубов. Дескать, после ЦСКА нет смысла идти куда попало.
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gor77
1576510492
Ох уж эти ОБС!)))))) опять все бегут впереди паровоза! )))) Пока идут только переговоры и... всё. Хотя есть предположение от Нобеля Арустамяна: "— Там президент Татарстана попытается убедить Леонида в серьезности амбиций «Рубина» и доказать: в течение двух-трех лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте." Как говорится - будем посмотреть!
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