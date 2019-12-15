Мелкадзе – лучший игрок «Тамбова» в первой части сезона. Форвард принадлежит «Спартаку»

Болельщики «Тамбова» определили лучшего футболиста в первой части сезона. Набрав 39 процентов голосов, им стал нападающий Георгий Мелкадзе. Он принадлежит «Спартаку».

«В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Дважды, в играх с «Ростовом», признавался экспертами «Матч Премьер» лучшим игроком встречи», – напомнила пресс-служба «Тамбова».

Мелкадзе должен вернуться в «Спартак» летом.

Второе место в голосовании «Тамбова» занял вратарь Гиорги Шелия .

. Третью позицию занял некогда футболист «Спартака» Владимир Обухов.