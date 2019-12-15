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  • Мелкадзе – лучший игрок «Тамбова» в первой части сезона. Форвард принадлежит «Спартаку»

Мелкадзе – лучший игрок «Тамбова» в первой части сезона. Форвард принадлежит «Спартаку»

15 декабря 2019, 16:15
14

Болельщики «Тамбова» определили лучшего футболиста в первой части сезона. Набрав 39 процентов голосов, им стал нападающий Георгий Мелкадзе. Он принадлежит «Спартаку».

«В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Дважды, в играх с «Ростовом», признавался экспертами «Матч Премьер» лучшим игроком встречи», – напомнила пресс-служба «Тамбова».

  • Мелкадзе должен вернуться в «Спартак» летом.
  • Второе место в голосовании «Тамбова» занял вратарь Гиорги Шелия.
  • Третью позицию занял некогда футболист «Спартака» Владимир Обухов.

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Публикация от text (@pfctambov)

Источник: инстаграм «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (14)
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Ruryu
1576418493
Дело было не бабине?! То есть,в Тамбове заиграл,а у себя в клубе,не срастается? Как бы,по стопам Ананидзе не пошёл...
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Иван Петров 1986
1576418720
Что - то наверное с Спартаке не так.
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portero
1576421502
Тут только не надо возвращать, пусть снзон доиграет там. Большие сомнения что в Спартаке он сможет ...
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ufos73
1576424161
Отлично! Пусть там и остается!!!
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piligrim1986
1576427085
пусть там и гоняет, хоть где-то польза от него
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BRO_football
1576428905
Молодец Мелкадзе, прогрессирует. Уверен, что Спартак просто так в Тамбов его не отпустит. Заломит цену в 4 миллионов евро, и у Тамбова не хватит средств, чтобы купить Мелкадзе.
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paracetamol
1576439651
Вернется в спам, опять станет худший.
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Диктор
1576469617
Ну хоть там забивает.
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Дядя Серёжа
1576482420
Может в этом и есть уровень? Лучший в Тамбове не потянул в Спартаке. Хотя в Спартаке минимум половина сейчас - мелкадзе.
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Rus9I
1576503161
Видимо там ему проще играть. Там нет давления, человек играет для себя. Это в Спартаке, ты обязан играть на уровне выше, а там и так сойдет. Посмотрим, может для него эта аренда пойдет на пользу. Вернется в клуб боевой единицей. Ну а если нет, то на его место придет другой!
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