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    Мелкадзе – лучший игрок «Тамбова» в первой части сезона. Форвард принадлежит «Спартаку»

    Болельщики «Тамбова» определили лучшего футболиста в первой части сезона. Набрав 39 процентов голосов, им стал нападающий Георгий Мелкадзе. Он принадлежит «Спартаку».

    «В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Дважды, в играх с «Ростовом», признавался экспертами «Матч Премьер» лучшим игроком встречи», – напомнила пресс-служба «Тамбова».

    • Мелкадзе должен вернуться в «Спартак» летом.
    • Второе место в голосовании «Тамбова» занял вратарь Гиорги Шелия.
    • Третью позицию занял некогда футболист «Спартака» Владимир Обухов.

    text

    Публикация от text (@pfctambov)

    Источник: инстаграм «Тамбова»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36115

      portero 30 минут назад

      Тут только не надо возвращать, пусть снзон доиграет там.
      Большие сомнения что в Спартаке он сможет ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Что - то наверное с Спартаке не так.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      Ruryu > Иван Петров 1986 28 минут назад

      Не что-то,а кажется все...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      Ruryu 1 час назад

      Дело было не бабине?! То есть,в Тамбове заиграл,а у себя в клубе,не срастается? Как бы,по стопам Ананидзе не пошёл...

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