Мелкадзе – лучший игрок «Тамбова» в первой части сезона. Форвард принадлежит «Спартаку»

Тут только не надо возвращать, пусть снзон доиграет там.
Большие сомнения что в Спартаке он сможет ...
Болельщики «Тамбова» определили лучшего футболиста в первой части сезона. Набрав 39 процентов голосов, им стал нападающий Георгий Мелкадзе. Он принадлежит «Спартаку».
«В первой части сезона Мелкадзе сыграл за «Тамбов» в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи. Дважды, в играх с «Ростовом», признавался экспертами «Матч Премьер» лучшим игроком встречи», – напомнила пресс-служба «Тамбова».
- Мелкадзе должен вернуться в «Спартак» летом.
- Второе место в голосовании «Тамбова» занял вратарь Гиорги Шелия.
- Третью позицию занял некогда футболист «Спартака» Владимир Обухов.