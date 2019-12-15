Клуб Берлускони и Галлиани «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу. Ему пообещали выход в Серию А через два сезона

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С «Монцы». Командой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Генеральный директор – бывший функционер «Милана» Адриано Галлиани.
«Я предложил Ибрагимовичу контракт на два с половиной года, сказав, что через два сезона мы будем в Серии А», – цитирует Галлиани Corriere della Sera.
- Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом».
- Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря (сегодня) – в день празднования 120-летия клуба.
- Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истечет 1 января 2020 года.
Источник: Corriere della Sera