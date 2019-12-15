Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб Берлускони и Галлиани «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу. Ему пообещали выход в Серию А через два сезона

Клуб Берлускони и Галлиани «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу. Ему пообещали выход в Серию А через два сезона

15 декабря 2019, 15:31
1

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С «Монцы». Командой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Генеральный директор – бывший функционер «Милана» Адриано Галлиани.

«Я предложил Ибрагимовичу контракт на два с половиной года, сказав, что через два сезона мы будем в Серии А», – цитирует Галлиани Corriere della Sera.

  • Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом».
  • Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря (сегодня) – в день празднования 120-летия клуба.
  • Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истечет 1 января 2020 года.

Источник: Corriere della Sera
Италия. Серия А Монца Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Черкизовский Кот
1576420249
Чемпионат Франции и Лига МЛС не тянут высочайший уровень Ибры, а они тут с Серией C лезут. Милан - оптимальный вариант. Парочку сезонов Златан осилит.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+