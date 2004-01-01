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    Клуб Берлускони и Галлиани «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу. Ему пообещали выход в Серию А через два сезона

    Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С «Монцы». Командой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Генеральный директор – бывший функционер «Милана» Адриано Галлиани.

    «Я предложил Ибрагимовичу контракт на два с половиной года, сказав, что через два сезона мы будем в Серии А», – цитирует Галлиани Corriere della Sera.

    • Ранее сообщалось, что Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом».
    • Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря (сегодня) – в день празднования 120-летия клуба.
    • Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истечет 1 января 2020 года.

    Источник: Corriere della Sera

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