Клуб Берлускони и Галлиани «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу. Ему пообещали выход в Серию А через два сезона

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович получил предложение от клуба Серии С «Монцы». Командой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Генеральный директор – бывший функционер «Милана» Адриано Галлиани.

«Я предложил Ибрагимовичу контракт на два с половиной года, сказав, что через два сезона мы будем в Серии А», – цитирует Галлиани Corriere della Sera.