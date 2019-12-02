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    The Telegraph: Ибрагимович согласовал условия контракта с «Миланом»

    Нападающий Златан Ибрагимович близок к возвращению в Италию.

    По информации The Telegraph, 38-летний швед перейдет в «Милан». Форвард уже согласовал условия личного контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

    • Ибрагимович перейдет в «Милан» в статусе свободного агента.
    • Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истечет 1 января 2020 года.
    • Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря – в день празднования 120-летия клуба.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +958

      DMитрий 41 минуту назад

      Интересненько будет понаблюдать за Иброй. А ещё интересней как будет тактика Милана строиться с его приходом в средней линии и естественно в атаке? Что нам Пентек на это скажет?

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