The Telegraph: Ибрагимович согласовал условия контракта с «Миланом»

Интересненько будет понаблюдать за Иброй. А ещё интересней как будет тактика Милана строиться с его приходом в средней линии и естественно в атаке? Что нам Пентек на это скажет?
Нападающий Златан Ибрагимович близок к возвращению в Италию.
По информации The Telegraph, 38-летний швед перейдет в «Милан». Форвард уже согласовал условия личного контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
- Ибрагимович перейдет в «Милан» в статусе свободного агента.
- Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истечет 1 января 2020 года.
- Сообщалось, что «Милан» хочет представить футболиста 15 декабря – в день празднования 120-летия клуба.