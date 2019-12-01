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    • «Милан» намерен представить Ибрагимовича 15-го декабря – на юбилее клуба

    «Милан» намерен представить Ибрагимовича 15-го декабря – на юбилее клуба

    Форвард Златан Ибрагимович близок к достижению договоренности с «Миланом». Официальное предложение уже находится у шведа.

    Как пишет Football Italia, миланцы намерены представить форварда 15-го декабря – в день празднования 120-летия клуба. Планируется, что контракт между сторонами будет рассчитан на 18 месяцев.

    • 1-го января у Ибрагимовича заканчивается контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • Ранее форвард выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».
    • В составе последних Златан числился с 2010-го по 2012-й и выигрывал чемпионат Италии.

    Источник: Football Italia

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    01.12.2019 15:20
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    Комментарии (5)
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    andrej-lucevich
    1575207966
    успехов в Милане!
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    svetekanet
    1575208097
    Старый лев - это все ещё лев!
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    Decorhome
    1575274129
    Милан явно от этого выиграет
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    zigbert
    1575291932
    На весь матч его может не хватить. Но игрок опытный ,пригодится Милану.
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    ologreds
    1694987772
    numo592452
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