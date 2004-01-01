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    «Арсенал» – «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы пропускает в последних десяти матчах

    В 19:30 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Предыдущие две встречи в рамках чемпионата Англии на «Эмирейтс» манчестерцы выиграли.

    В последних десяти матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» пропускал как минимум один мяч. Последний раз команда Хосепа Гвардиолы оставляла ворота сухими 26 октября (3:0 против «Астон Виллы»).

    • Последние пять очных матчей между командами завершились победой «Сити».
    • Манчестерцы в таблице идут третьими.
    • «Арсенал» занимает девятое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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