«Арсенал» – «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы пропускает в последних десяти матчах

В 19:30 по Москве начнется матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Предыдущие две встречи в рамках чемпионата Англии на «Эмирейтс» манчестерцы выиграли.

В последних десяти матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» пропускал как минимум один мяч. Последний раз команда Хосепа Гвардиолы оставляла ворота сухими 26 октября (3:0 против «Астон Виллы»).