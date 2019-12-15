Слуцкий: «В Голландии меня любили и уважали. Один человек даже сказал: «Ощущение, что вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ русских»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к себе в Голландии. Специалист ушел в отставку осенью.

«Ко мне в Голландии великолепно относились. Меня любили и обожали. Это все моя манера поведения: такой русский директ-стайл, когда ты говоришь в лоб, а они к этому не привыкли. Плюс мое чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране.

Один человек даже подошел ко мне и сказал: «Такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев».

Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова, отношение было супер», – сказал Слуцкий в программе «Матч ТВ» «Инсайдеры».