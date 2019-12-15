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  • Слуцкий: «В Голландии меня любили и уважали. Один человек даже сказал: «Ощущение, что вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ русских»

Слуцкий: «В Голландии меня любили и уважали. Один человек даже сказал: «Ощущение, что вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ русских»

15 декабря 2019, 13:31
12

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к себе в Голландии. Специалист ушел в отставку осенью.

«Ко мне в Голландии великолепно относились. Меня любили и обожали. Это все моя манера поведения: такой русский директ-стайл, когда ты говоришь в лоб, а они к этому не привыкли. Плюс мое чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране.

Один человек даже подошел ко мне и сказал: «Такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев».

Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова, отношение было супер», – сказал Слуцкий в программе «Матч ТВ» «Инсайдеры».

  • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Динамо».
  • В Голландии Слуцкий проработал с лета 2018 года.
  • До «Витесса» Слуцкий тренировал английский «Халл Сити».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид Путин Владимир
Комментарии (12)
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AZ
1576407129
а в России слова хорошего не слышал... Менталитет болельщиков...
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alex1951
1576410606
Тут и сказочке конец ,а кто слушал ,молодец!)))
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Plyash
1576411458
Хорошая сказочка,а зачем уехал? Тебя никто не гнал,несмотря на серию поражений. Или - сам себя не похвалишь,сидишь как обосранный?
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serppion
1576414706
Даже я про себя редко говорю, что меня любят и обожают. Плюс мое чувство юмора...
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Plyash
1576415126
Смешной малый,от скромности точно не умрёт.
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yorgenbarenz
1576418013
Отзывы тамошних болел почитал после поражений.Даже психически больным один назвал.)
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ААМ
1576420572
Так любили, что выгнали за плохие результаты.
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portero
1576421802
Подозреваю что Булыкин там оставил не лучшее мнение о нас, раз Леонид был такой сенсацией. В общем он и в ЦСКА ничем плохим не запомнился, а там жизнь другая, говно-понтов нет, наверное ему легче было.
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paracetamol
1576439752
Болтун почище Зюбы стал.
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yaran56
1576497757
Устал от хвалебных слов и почестей, захотелось разбавить отечественными помоями, добро пожаловать.
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