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    Слуцкий: «В Голландии меня любили и уважали. Один человек даже сказал: «Ощущение, что вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ русских»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к себе в Голландии. Специалист ушел в отставку осенью.

    «Ко мне в Голландии великолепно относились. Меня любили и обожали. Это все моя манера поведения: такой русский директ-стайл, когда ты говоришь в лоб, а они к этому не привыкли. Плюс мое чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране.

    Один человек даже подошел ко мне и сказал: «Такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев».

    Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова, отношение было супер», – сказал Слуцкий в программе «Матч ТВ» «Инсайдеры».

    • Сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Динамо».
    • В Голландии Слуцкий проработал с лета 2018 года.
    • До «Витесса» Слуцкий тренировал английский «Халл Сити».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1405

      AZ 30 минут назад

      а в России слова хорошего не слышал... Менталитет болельщиков...

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