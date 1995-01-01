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    «Хотим, чтобы ты знал: «Тоттенхэм» с тобой!». Моуринью написал письмо заболевшему фанату

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратился к больному болельщику Джону Кесслеру. Как сообщил друг фаната Фил Браун в твиттере, португалец написал на клубном бланке письмо.

    «Мне жаль, что у тебя плохое самочувствие в последнее время. Отправляю тебе пожелания скорейшего выздоровления от имени всего «Тоттенхэма». Хотим, чтобы ты знал: мы с тобой! Мы ценим поддержку от тебя.

    С наилучшими пожеланиями,

    Жозе Моуринью», – гласит письмо.

    • Португальца назначили в «Тоттенхэм» осенью.
    • Завтра, 15 декабря, лондонцы проведут матч против «Вулверхэмптона».
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет седьмым.

    Источник: твиттер Фила Брауна

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