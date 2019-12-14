«Хотим, чтобы ты знал: «Тоттенхэм» с тобой!». Моуринью написал письмо заболевшему фанату

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратился к больному болельщику Джону Кесслеру. Как сообщил друг фаната Фил Браун в твиттере, португалец написал на клубном бланке письмо.
«Мне жаль, что у тебя плохое самочувствие в последнее время. Отправляю тебе пожелания скорейшего выздоровления от имени всего «Тоттенхэма». Хотим, чтобы ты знал: мы с тобой! Мы ценим поддержку от тебя.
С наилучшими пожеланиями,
Жозе Моуринью», – гласит письмо.
- Португальца назначили в «Тоттенхэм» осенью.
- Завтра, 15 декабря, лондонцы проведут матч против «Вулверхэмптона».
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет седьмым.
Источник: твиттер Фила Брауна