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  • «Хотим, чтобы ты знал: «Тоттенхэм» с тобой!». Моуринью написал письмо заболевшему фанату

«Хотим, чтобы ты знал: «Тоттенхэм» с тобой!». Моуринью написал письмо заболевшему фанату

14 декабря 2019, 15:15

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратился к больному болельщику Джону Кесслеру. Как сообщил друг фаната Фил Браун в твиттере, португалец написал на клубном бланке письмо.

«Мне жаль, что у тебя плохое самочувствие в последнее время. Отправляю тебе пожелания скорейшего выздоровления от имени всего «Тоттенхэма». Хотим, чтобы ты знал: мы с тобой! Мы ценим поддержку от тебя.

С наилучшими пожеланиями,

Жозе Моуринью», – гласит письмо.

  • Португальца назначили в «Тоттенхэм» осенью.
  • Завтра, 15 декабря, лондонцы проведут матч против «Вулверхэмптона».
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет седьмым.

Источник: твиттер Фила Брауна
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
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