Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, завершил карьеру

Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето объявил о завершении карьеры.
«Мое тело больше не в состоянии выдерживать эти нагрузки. Я разговаривал с врачами, после чего мы приняли это решение. В ближайшее время клуб выступит с официальным заявлением.
У меня нет болей, когда я занимаюсь бытовыми вещами. Но спорт высших достижений требует от моего тела невозможного. Оно не справляется, из-за чего я испытываю болезненные ощущения в колене и спине», – сказал Нето.
- Нето – один из шести человек, выживших в авиакатастрофе, случившейся в ноябре 2016 года.
- Тогда самолет с игроками и тренерским штабом «Шапекоэнсе», направлявшийся на первый финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьоналем», потерпел крушение на территории Колумбии.
- В авиакатастрофе погиб 71 человек.
- В этом сезоне «Шапекоэнсе» занял 19-е место в бразильской Серии А и вылетел во второй дивизион.
Источник: Mirror