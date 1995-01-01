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    Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, завершил карьеру

    Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето объявил о завершении карьеры.

    «Мое тело больше не в состоянии выдерживать эти нагрузки. Я разговаривал с врачами, после чего мы приняли это решение. В ближайшее время клуб выступит с официальным заявлением.

    У меня нет болей, когда я занимаюсь бытовыми вещами. Но спорт высших достижений требует от моего тела невозможного. Оно не справляется, из-за чего я испытываю болезненные ощущения в колене и спине», – сказал Нето.

    • Нето – один из шести человек, выживших в авиакатастрофе, случившейся в ноябре 2016 года.
    • Тогда самолет с игроками и тренерским штабом «Шапекоэнсе», направлявшийся на первый финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьоналем», потерпел крушение на территории Колумбии.
    • В авиакатастрофе погиб 71 человек.
    • В этом сезоне «Шапекоэнсе» занял 19-е место в бразильской Серии А и вылетел во второй дивизион.

    Источник: Mirror

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      Рейтинг: +2199

      BlackMurder 44 минуты назад

      Здоровье важнее, удачи

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