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  • Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, завершил карьеру

Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, завершил карьеру

14 декабря 2019, 08:57
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Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето объявил о завершении карьеры.

«Мое тело больше не в состоянии выдерживать эти нагрузки. Я разговаривал с врачами, после чего мы приняли это решение. В ближайшее время клуб выступит с официальным заявлением.

У меня нет болей, когда я занимаюсь бытовыми вещами. Но спорт высших достижений требует от моего тела невозможного. Оно не справляется, из-за чего я испытываю болезненные ощущения в колене и спине», – сказал Нето.

  • Нето – один из шести человек, выживших в авиакатастрофе, случившейся в ноябре 2016 года.
  • Тогда самолет с игроками и тренерским штабом «Шапекоэнсе», направлявшийся на первый финальный матч Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьоналем», потерпел крушение на территории Колумбии.
  • В авиакатастрофе погиб 71 человек.
  • В этом сезоне «Шапекоэнсе» занял 19-е место в бразильской Серии А и вылетел во второй дивизион.

Источник: Mirror
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (2)
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BlackMurder
1576304513
Здоровье важнее, удачи
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Hektor 84
1576335602
Здоровья тебе человек
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