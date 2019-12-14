Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, завершил карьеру

Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето объявил о завершении карьеры.

«Мое тело больше не в состоянии выдерживать эти нагрузки. Я разговаривал с врачами, после чего мы приняли это решение. В ближайшее время клуб выступит с официальным заявлением.

У меня нет болей, когда я занимаюсь бытовыми вещами. Но спорт высших достижений требует от моего тела невозможного. Оно не справляется, из-за чего я испытываю болезненные ощущения в колене и спине», – сказал Нето.