Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Гончаренко – о мерче «Лицо попроще»: «Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инциденты с арбитрами в матчах с «Сочи» (3:2) и «Краснодаром» (1:1).

    – Как вы относитесь к недавно выпущенному мерчу болельщиков с вашей фотографией и надписью «Лицо попроще»?

    – Не знаю. Вещи, которые ты делаешь подсознательно – то, что я сказал рефери в матче с «Сочи» – вошли в обиход. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:14
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15134

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      По сути Михалыч прав, и мы это понимаем и оцениваем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      CSKA57 1 час назад

      Порой эмоции очень трудно сдержать... Гончаренко трудно осуждать!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9144

      sssrspartak > CSKA57 32 минуты назад

      зенит и цска -наши соперники!но к цска сейчас действительно относишься как к сопернику,а вот к зениту и его болелам просто с явным неуважением а к некоторым просто с отвращением!что вы из себя гнете ?комменты с явным фашистским остервенением!сайт превратился в какое то зенитовское сборище нациков!не было вас!сайт был чист!сейчас представляет из себя нечто ужасное!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9144

      sssrspartak > CSKA57 31 минуту назад

      я не к тебе и не болельщикам цска

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru