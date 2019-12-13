Гончаренко – о мерче «Лицо попроще»: «Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инциденты с арбитрами в матчах с «Сочи» (3:2) и «Краснодаром» (1:1).

– Как вы относитесь к недавно выпущенному мерчу болельщиков с вашей фотографией и надписью «Лицо попроще»?

– Не знаю. Вещи, которые ты делаешь подсознательно – то, что я сказал рефери в матче с «Сочи» – вошли в обиход. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром», – сказал Гончаренко.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА