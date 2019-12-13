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  • Гончаренко – о мерче «Лицо попроще»: «Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром»

Гончаренко – о мерче «Лицо попроще»: «Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром»

13 декабря 2019, 18:14
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инциденты с арбитрами в матчах с «Сочи» (3:2) и «Краснодаром» (1:1).

– Как вы относитесь к недавно выпущенному мерчу болельщиков с вашей фотографией и надписью «Лицо попроще»?

– Не знаю. Вещи, которые ты делаешь подсознательно – то, что я сказал рефери в матче с «Сочи» – вошли в обиход. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Мое поведение было неправильным – как в матче с «Сочи», так и после матча с «Краснодаром», – сказал Гончаренко.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Сочи Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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CSKA57
1576251756
Порой эмоции очень трудно сдержать... Гончаренко трудно осуждать!
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DOCTOR PENALTY
1576254527
По сути Михалыч прав, и мы это понимаем и оцениваем.
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житель СПб
1576258455
Ни жарко, ни холодно... Ужас! Я пропустил его фразу в Сочи, иначе бы за фразу с Краснодаром высказался бы гораздо более жестко! Правильно ли я понимаю, что здесь некоторым людям нравится такое обращение к ним: "сделай лицо попроще, когда я с тобой разговариваю!" Я лично крайне возмущен поведением Гончаренко и больше с уважением о нем отзываться не могу.
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