«Алания»: «На данном этапе развития пути клуба и Владимира Габулова расходятся»

«Алания» выступила с официальным заявлением по увольнению президента клуба Владимира Габулова.

«Должность президента клуба занял Владимир Гуриев, который будет контролировать все вопросы, в первую очередь финансовые и кадровые. Перед клубом ставится важная задача: поэтапное возвращение в Премьер-Лигу. Для ее достижения будут приложены все необходимые усилия. На следующий год запланировано два важнейших мероприятия: реконструкция базы и открытие первого клубного магазина. В скором времени состоится официальная презентация проектов.

Сейчас клуб готовится организовать для команды качественные предсезонные сборы и занимается подготовкой документации для лицензирования в ФНЛ. Предсезонные сборы «Алания» будет проходить в Турции, что позволит обеспечить должный уровень подготовки, а также поможет тренеру оценить силы команды в матчах с соперниками высокого уровня.

На данном этапе развития клуба пути «Алании» и Владимира Габулова расходятся. «Алания» желает Владимиру Борисовичу удачи и успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на сайте клуба.

По словам Гуриева, решение об отставке Габулова вызвано тем, что в ходе аудиторской проверки были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Габулов занимал пост президента «Алании» с июля 2019 года.

Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»



