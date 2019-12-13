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  • «Алания»: «На данном этапе развития пути клуба и Владимира Габулова расходятся»

«Алания»: «На данном этапе развития пути клуба и Владимира Габулова расходятся»

13 декабря 2019, 13:05
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«Алания» выступила с официальным заявлением по увольнению президента клуба Владимира Габулова.

«Должность президента клуба занял Владимир Гуриев, который будет контролировать все вопросы, в первую очередь финансовые и кадровые. Перед клубом ставится важная задача: поэтапное возвращение в Премьер-Лигу. Для ее достижения будут приложены все необходимые усилия. На следующий год запланировано два важнейших мероприятия: реконструкция базы и открытие первого клубного магазина. В скором времени состоится официальная презентация проектов.

Сейчас клуб готовится организовать для команды качественные предсезонные сборы и занимается подготовкой документации для лицензирования в ФНЛ. Предсезонные сборы «Алания» будет проходить в Турции, что позволит обеспечить должный уровень подготовки, а также поможет тренеру оценить силы команды в матчах с соперниками высокого уровня.

На данном этапе развития клуба пути «Алании» и Владимира Габулова расходятся. «Алания» желает Владимиру Борисовичу удачи и успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на сайте клуба.

  • По словам Гуриева, решение об отставке Габулова вызвано тем, что в ходе аудиторской проверки были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности клуба.
  • Габулов занимал пост президента «Алании» с июля 2019 года.

Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»


Источник: Официальный сайт «Алании»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Алания Габулов Владимир
Комментарии (2)
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НИКиколай
1576234834
Не надо Алании выходить в Премьер-Лигу,это не выгодно учредителям,поэтому Габулова тихо сплавили...Учредителям просто не нужен футбол высших достижений....тихо бабло отмывают ..ну и ладушки!!!
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Hektor 84
1576330153
В премьер лиге нечего делать если нет бабла. Выходить туда, а потом через прямую линию просить деньги у президента. Надеяться на бюджет республики глупо. Лучше пусть играет там где играет.
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