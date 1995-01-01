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    «Алания»: «На данном этапе развития пути клуба и Владимира Габулова расходятся»

    «Алания» выступила с официальным заявлением по увольнению президента клуба Владимира Габулова.

    «Должность президента клуба занял Владимир Гуриев, который будет контролировать все вопросы, в первую очередь финансовые и кадровые. Перед клубом ставится важная задача: поэтапное возвращение в Премьер-Лигу. Для ее достижения будут приложены все необходимые усилия. На следующий год запланировано два важнейших мероприятия: реконструкция базы и открытие первого клубного магазина. В скором времени состоится официальная презентация проектов.

    Сейчас клуб готовится организовать для команды качественные предсезонные сборы и занимается подготовкой документации для лицензирования в ФНЛ. Предсезонные сборы «Алания» будет проходить в Турции, что позволит обеспечить должный уровень подготовки, а также поможет тренеру оценить силы команды в матчах с соперниками высокого уровня.

    На данном этапе развития клуба пути «Алании» и Владимира Габулова расходятся. «Алания» желает Владимиру Борисовичу удачи и успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на сайте клуба.

    • По словам Гуриева, решение об отставке Габулова вызвано тем, что в ходе аудиторской проверки были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности клуба.
    • Габулов занимал пост президента «Алании» с июля 2019 года.

    Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»


    Источник: Официальный сайт «Алании»

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      НИКиколай 3 минуты назад

      Не надо Алании выходить в Премьер-Лигу,это не выгодно учредителям,поэтому Габулова тихо сплавили...Учредителям просто не нужен футбол высших достижений....тихо бабло отмывают ..ну и ладушки!!!

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