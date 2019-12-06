Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»

Президент «Алании» Владимир Габулов опроверг информацию об уходе со своего поста.

«Дорогие болельщики «Алании»! Начну с главного: я президент ФК «Алания» и никуда уходить не собираюсь. Уже два месяца у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми. Мы пытаемся встретиться, чтобы обсудить развитие «Алании» и другие рабочие вопросы, но ответа нет. По какой причине это происходит, мне неизвестно.

Постоянно появляются информационные вбросы о том, что я ушел из клуба и в управленческом аппарате будут изменения. Теперь обо всем подробнее. Год назад глава Северной Осетии Вячеслав Зелимханович Битаров предложил мне заняться развитием детского и профессионального футбола, чтобы возродить былые традиции в нашей республике. Мы составили стратегию и двигались по ней все это время.

Мы – это люди, которые с детства болеют за «Аланию» и всей душой переживают за футбол в Осетии. Для нас «Алания» – больше, чем просто футбольная команда. К концу 2019 года мы проделали огромный объем работы. Тренерский и медицинский штабы, игроки, пресс-служба, персонал – все работали с огромной самоотдачей и приносили пользу «Алании».

Это дало результат – возрождение клуба и возвращение болельщиков на трибуны. Мы находимся на втором месте, в четырех очках от лидера – у нас хорошие шансы выйти в ФНЛ, но мечтаем мы, конечно о большем – играть в Премьер-лиге. Это при том, что финансовые условия у прямых конкурентов в ПФЛ в несколько раз больше, чем у «Алании».

У нас отличный коллектив и амбициозный тренер, зрелищная атакующая игра. В команде – почти семейная атмосфера единства. Она и позволяет от матча к матчу добиваться побед в очень скромных условиях. Самоотдача и сумасшедшая поддержка болельщиков помогают нам двигаться к целям.

Мы будем придерживаться выбранного курса – никто уходить из «Алании» не собирается. Мы остаемся вместе с болельщиками, вместе с клубом. «Алания» – народная команда, она принадлежит болельщикам и республике. Важно сохранить это взаимопонимание и единство – в том числе с учредителями. Только в таких условиях будет достигнут результат. Клуб должен жить, развиваться и играть на самом высоком уровне.

К сожалению для всех нас, сейчас происходят непонятные вещи. Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса. Хочу заверить болельщиков, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации. Плечом к плечу мы все движемся дальше и не намерены сбавлять оборотов.

Прошу болельщиков сейчас объединиться, доверять только официальной информации и игнорировать вбросы с целью расшатать обстановку в «Алании», – говорится в заявлении на сайте Габулова.

Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.

С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года Габулов был министром физической культуры и спорта Северной Осетии.

Вскоре он стал президентом «Алании».

Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»