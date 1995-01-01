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    Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»

    Президент «Алании» Владимир Габулов опроверг информацию об уходе со своего поста.

    «Дорогие болельщики «Алании»! Начну с главного: я президент ФК «Алания» и никуда уходить не собираюсь. Уже два месяца у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми. Мы пытаемся встретиться, чтобы обсудить развитие «Алании» и другие рабочие вопросы, но ответа нет. По какой причине это происходит, мне неизвестно.

    Постоянно появляются информационные вбросы о том, что я ушел из клуба и в управленческом аппарате будут изменения. Теперь обо всем подробнее. Год назад глава Северной Осетии Вячеслав Зелимханович Битаров предложил мне заняться развитием детского и профессионального футбола, чтобы возродить былые традиции в нашей республике. Мы составили стратегию и двигались по ней все это время.

    Мы – это люди, которые с детства болеют за «Аланию» и всей душой переживают за футбол в Осетии. Для нас «Алания» – больше, чем просто футбольная команда. К концу 2019 года мы проделали огромный объем работы. Тренерский и медицинский штабы, игроки, пресс-служба, персонал – все работали с огромной самоотдачей и приносили пользу «Алании».

    Это дало результат – возрождение клуба и возвращение болельщиков на трибуны. Мы находимся на втором месте, в четырех очках от лидера – у нас хорошие шансы выйти в ФНЛ, но мечтаем мы, конечно о большем – играть в Премьер-лиге. Это при том, что финансовые условия у прямых конкурентов в ПФЛ в несколько раз больше, чем у «Алании».

    У нас отличный коллектив и амбициозный тренер, зрелищная атакующая игра. В команде – почти семейная атмосфера единства. Она и позволяет от матча к матчу добиваться побед в очень скромных условиях. Самоотдача и сумасшедшая поддержка болельщиков помогают нам двигаться к целям.

    Мы будем придерживаться выбранного курса – никто уходить из «Алании» не собирается. Мы остаемся вместе с болельщиками, вместе с клубом. «Алания» – народная команда, она принадлежит болельщикам и республике. Важно сохранить это взаимопонимание и единство – в том числе с учредителями. Только в таких условиях будет достигнут результат. Клуб должен жить, развиваться и играть на самом высоком уровне.

    К сожалению для всех нас, сейчас происходят непонятные вещи. Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса. Хочу заверить болельщиков, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации. Плечом к плечу мы все движемся дальше и не намерены сбавлять оборотов.

    Прошу болельщиков сейчас объединиться, доверять только официальной информации и игнорировать вбросы с целью расшатать обстановку в «Алании», – говорится в заявлении на сайте Габулова.

    • Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.
    • С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года Габулов был министром физической культуры и спорта Северной Осетии.
    • Вскоре он стал президентом «Алании».

    Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»

    Источник: сайт Владимира Габулова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +802

      spam2009 19 минут назад

      Короче прощай снова Алания

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      Рейтинг: +955

      solodealer 35 минут назад

      Владимир, мы знали Вас как отличного вратаря. Сейчас Вы не на поле и работать уже приходится, как говорится, больше головой, а не телом)))Менеджмент, администрирование, общественная и политическая деятельность - это уже другие ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ, требующие не только желания и воли этим заниматься, но ещё и компетентности, порядочности, гражданской позиции и совести.
      В ЭТИХ АМПЛУА МЫ ВАС ПОКА НЕ ЗНАЕМ.
      Поэтому, КАЖДОЕ ВАШЕ СЛОВО теперь будет нами анализироваться и оцениваться с тем, чтобы начать Вас узнавать в перечисленных ипостатсях.... Многие бывшие известные спортсмены, ранее нами горячо любимые, ушли, как принято говорить, "в политику", и сейчас, своей "работой", скажем, в г.думе - ТАМ, ГДЕ НАДО РАБОТАТЬ НА ПОЛЬЗУ СТРАНЫ, А НЕ КАКОЙ-ТО ПАРТИИ, нас не радуют....Когда-то они производили впечатление настойчивых и целеустремлённых людей, но, став чинушами, направили свои "таланты", в общем-то, на личные карьерные интересы. ЭТО ВСЁ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДНО!
      Скажу честно, пока Вы звучите МУТНОВАТО, Владимир. Похоже, Вы знаете больше, чем говорите.

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      Рейтинг: +97

      mikatv 41 минуту назад

      Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса - как понимать смысл этой фразы?

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      Рейтинг: +279

      MrNao1 > mikatv 20 минут назад

      Она начали сходить с выбранного курса и им кто-то мешает это делать. Другого смысла тут быть не может :)

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      Рейтинг: +999

      Давид59 > mikatv 18 минут назад

      Перевожу на русский: пацаны хотят отжать финансирование и распределить денежные потоки

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      Рейтинг: +7717

      Skull_Boy 59 минут назад

      Люди поняли, что бабки дают вам под распил и в итоге все лопнет, так что, как говорят, давай до свидания

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