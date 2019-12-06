Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»

Габулов: «Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь. Но мы потеряли контакт с учредителями»

6 декабря 2019, 12:49
8

Президент «Алании» Владимир Габулов опроверг информацию об уходе со своего поста.

«Дорогие болельщики «Алании»! Начну с главного: я президент ФК «Алания» и никуда уходить не собираюсь. Уже два месяца у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми. Мы пытаемся встретиться, чтобы обсудить развитие «Алании» и другие рабочие вопросы, но ответа нет. По какой причине это происходит, мне неизвестно.

Постоянно появляются информационные вбросы о том, что я ушел из клуба и в управленческом аппарате будут изменения. Теперь обо всем подробнее. Год назад глава Северной Осетии Вячеслав Зелимханович Битаров предложил мне заняться развитием детского и профессионального футбола, чтобы возродить былые традиции в нашей республике. Мы составили стратегию и двигались по ней все это время.

Мы – это люди, которые с детства болеют за «Аланию» и всей душой переживают за футбол в Осетии. Для нас «Алания» – больше, чем просто футбольная команда. К концу 2019 года мы проделали огромный объем работы. Тренерский и медицинский штабы, игроки, пресс-служба, персонал – все работали с огромной самоотдачей и приносили пользу «Алании».

Это дало результат – возрождение клуба и возвращение болельщиков на трибуны. Мы находимся на втором месте, в четырех очках от лидера – у нас хорошие шансы выйти в ФНЛ, но мечтаем мы, конечно о большем – играть в Премьер-лиге. Это при том, что финансовые условия у прямых конкурентов в ПФЛ в несколько раз больше, чем у «Алании».

У нас отличный коллектив и амбициозный тренер, зрелищная атакующая игра. В команде – почти семейная атмосфера единства. Она и позволяет от матча к матчу добиваться побед в очень скромных условиях. Самоотдача и сумасшедшая поддержка болельщиков помогают нам двигаться к целям.

Мы будем придерживаться выбранного курса – никто уходить из «Алании» не собирается. Мы остаемся вместе с болельщиками, вместе с клубом. «Алания» – народная команда, она принадлежит болельщикам и республике. Важно сохранить это взаимопонимание и единство – в том числе с учредителями. Только в таких условиях будет достигнут результат. Клуб должен жить, развиваться и играть на самом высоком уровне.

К сожалению для всех нас, сейчас происходят непонятные вещи. Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса. Хочу заверить болельщиков, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации. Плечом к плечу мы все движемся дальше и не намерены сбавлять оборотов.

Прошу болельщиков сейчас объединиться, доверять только официальной информации и игнорировать вбросы с целью расшатать обстановку в «Алании», – говорится в заявлении на сайте Габулова.

  • Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.
  • С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года Габулов был министром физической культуры и спорта Северной Осетии.
  • Вскоре он стал президентом «Алании».

Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»

Источник: сайт Владимира Габулова
Россия. ПФЛ. Зона Юг Алания Габулов Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1575627142
Люди поняли, что бабки дают вам под распил и в итоге все лопнет, так что, как говорят, давай до свидания
Ответить
mikatv
1575628193
Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса - как понимать смысл этой фразы?
Ответить
spam2009
1575629548
Короче прощай снова Алания
Ответить
Rad Meat
1575632143
Хороший клуб.....и Зрителей всегда было многого, почти всегда ПОЛНЫЙ СТАДИОН...когда на Московские матчи приходило по 1/3 стадиона... Понятно.что разграбили... Хотелось бы прочитать новость про тех руководителей и сколько им дали.... А так только и слышно газзаева...который в итоге за эти деньги депутатом стал...А как перед Путином выступал с Сёминым ,так руки дрожжали и сам чуть не сдох с таким волнением....Сёмин стоял и смеялся над ним... ПРОСТО надо проверить всю ту шушеру... хотя о чём я.....таких не проверяют...
Ответить
NEONFOL
1575641506
Ты ж вратарь, поймал бы этих спонсоров))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+