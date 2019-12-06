Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»

Владимир Габулов больше не президент «Алании».
По информации источника, у бывшего вратаря не заладилось партнерство с Даниилом Гуриевым и его семьей, ставшими новыми учредителями. Это бизнесмены-металлурги из Красноярска.
Пресс-служба клуба не стала комментировать информацию.
- Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.
- С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года Габулов был министром физической культуры и спорта Северной Осетии.
- Вскоре он стал президентом «Алании».
Источник: Телеканал «360»