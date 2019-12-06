Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»

Владимир Габулов больше не президент «Алании».

По информации источника, у бывшего вратаря не заладилось партнерство с Даниилом Гуриевым и его семьей, ставшими новыми учредителями. Это бизнесмены-металлурги из Красноярска.

Пресс-служба клуба не стала комментировать информацию.