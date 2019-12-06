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Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»

6 декабря 2019, 06:52
6

Владимир Габулов больше не президент «Алании».

По информации источника, у бывшего вратаря не заладилось партнерство с Даниилом Гуриевым и его семьей, ставшими новыми учредителями. Это бизнесмены-металлурги из Красноярска.

Пресс-служба клуба не стала комментировать информацию.

  • Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.
  • С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года Габулов был министром физической культуры и спорта Северной Осетии.
  • Вскоре он стал президентом «Алании».

Источник: Телеканал «360»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Алания Габулов Владимир
Комментарии (6)
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vladimir-7
1575612099
И кем сейчас работает или куда уходит?
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ilichkadr
1575614063
Не с того племени Габулов, вот и не заладилось.
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Decorhome
1575614574
Вот те раз. Даже не начал как следует свою работу
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Avitaminoz
1575617906
Не долго музыка играла... В осетии только радоваться начали что возрождают Аланию.
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Давид59
1575618595
Как! А он уже не играет? Черчесов же брал его на ЧМ2018. А Вася Уткин просил себя взять вместо него
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Алекс636363
1582227391
это не та алания. спартак - наследник той алании. а эта сдуется - просто частная лавочка
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