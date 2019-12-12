«Зальцбург» подтвердил переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Минамино

Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с «Ливерпулем». Для нас честь, что такие клубы интересуются нашими игроками», – сказал спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд.

По информации журналиста The Athletic Джеймса Пирса, трансфер будет оформлен 1 января. «Ливерпуль» заплатит за японца 7,25 миллиона фунтов. Это сумма отступных в контракте игрока.

В гонке за Минамино мерсисайдцы опередили менхенгладбахскую «Боруссию», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».