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  • «Зальцбург» подтвердил переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Минамино

«Зальцбург» подтвердил переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Минамино

12 декабря 2019, 21:19

Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с «Ливерпулем». Для нас честь, что такие клубы интересуются нашими игроками», – сказал спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд.

По информации журналиста The Athletic Джеймса Пирса, трансфер будет оформлен 1 января. «Ливерпуль» заплатит за японца 7,25 миллиона фунтов. Это сумма отступных в контракте игрока.

В гонке за Минамино мерсисайдцы опередили менхенгладбахскую «Боруссию», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Твиттер «Ред Булл Зальцбург»
Англия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Зальцбург Ливерпуль Минамино Такуми
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