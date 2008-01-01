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    «Зальцбург» подтвердил переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Минамино

    Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    «Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с «Ливерпулем». Для нас честь, что такие клубы интересуются нашими игроками», – сказал спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд.

    По информации журналиста The Athletic Джеймса Пирса, трансфер будет оформлен 1 января. «Ливерпуль» заплатит за японца 7,25 миллиона фунтов. Это сумма отступных в контракте игрока.

    В гонке за Минамино мерсисайдцы опередили менхенгладбахскую «Боруссию», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Твиттер «Ред Булл Зальцбург»

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