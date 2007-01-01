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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом

    ЦСКА не активировал опцию выкупа у «Васко да Гамы» полузащитника Лукаса Сантоса.

    Армейцы могли подписать бразильского хавбека за 4,8 миллиона евро, но решили этого не делать.

    При этом не исключено, что московский клуб вернется к варианту с трансфером 20-летнего футболиста следующим летом.

    • Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября.
    • В его активе пять матчей без результативных действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    Источник: Globo Esporte

    Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2172

      erma 48 минут назад

      Зимой ему играть негде.

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      Рейтинг: +5705

      BRO_football 48 минут назад

      ЦСКА воду мутит, *** (чушью) занимается, как сказал бы Ганчаренко. На месте Васко да Гамы я бы плюнул и прекратил сотрудничество с ЦСКА. Ну что это такое? Если вам нужен Сантос, то выкупайте сейчас. Неужели денег нет?

      0
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      Рейтинг: +13049

      bset > BRO_football 28 минут назад

      По тому, что ты видел, стоит 5 млн? Я чет сомневаюсь. По пустым воротам, кто промахивается, можно и за 1 млн взять.

      0
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      Рейтинг: +1702

      prtcs 1 час назад


      А вместо кого его можно поставить в основу? С Ростовом выпустили, он запорол момент, хотя в товарняках смотрелся неплохо. Бразильцы заломили цену, которую он не стоит. Пускай погреется, повзрослеет и летом за нормальную цену в коллектив.

      1
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      Рейтинг: +725

      FENIX-SL 1 час назад

      очень жаль что не развивает цска свою прежнюю игру
      а надеется лишь на тех кто вталкивает шар в ворота буквально
      лишь бы забить
      никакой красоты

      1
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      Рейтинг: +1102

      Niko 1 час назад

      Зря, парень интересный. Шанса не дали вообще, а там где дали сыграл он отлично. Хотя конечно 4.8 многовато,

      2
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      Рейтинг: +4503

      Lester84 1 час назад

      Судя по тому, что его аренда стоила столько же, сколько трансфер Гогуа, а сыграл он всего в 4 матчах с выхода на замену - я думаю выкупать его даже летом не будут.

      1
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      Рейтинг: +1893

      Snek 1 час назад

      За 750 бы купили, а на 4,8 он не наиграл.

      4
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      Рейтинг: +618

      Хведя 1 час назад

      Обойдутся и без этого чиполлины.

      -3
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