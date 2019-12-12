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  • Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом

Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом

12 декабря 2019, 20:29
12

ЦСКА не активировал опцию выкупа у «Васко да Гамы» полузащитника Лукаса Сантоса.

Армейцы могли подписать бразильского хавбека за 4,8 миллиона евро, но решили этого не делать.

При этом не исключено, что московский клуб вернется к варианту с трансфером 20-летнего футболиста следующим летом.

  • Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября.
  • В его активе пять матчей без результативных действий.
  • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

Источник: Globo Esporte

Globo - бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Васко да Гама Сантос Лукас
Комментарии (12)
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Хведя
1576173142
Обойдутся и без этого чиполлины.
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Snek
1576173194
За 750 бы купили, а на 4,8 он не наиграл.
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Lester84
1576174026
Судя по тому, что его аренда стоила столько же, сколько трансфер Гогуа, а сыграл он всего в 4 матчах с выхода на замену - я думаю выкупать его даже летом не будут.
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Niko
1576175231
Зря, парень интересный. Шанса не дали вообще, а там где дали сыграл он отлично. Хотя конечно 4.8 многовато,
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prtcs
1576175629
А вместо кого его можно поставить в основу? С Ростовом выпустили, он запорол момент, хотя в товарняках смотрелся неплохо. Бразильцы заломили цену, которую он не стоит. Пускай погреется, повзрослеет и летом за нормальную цену в коллектив.
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BRO_football
1576177133
ЦСКА воду мутит, *** (чушью) занимается, как сказал бы Ганчаренко. На месте Васко да Гамы я бы плюнул и прекратил сотрудничество с ЦСКА. Ну что это такое? Если вам нужен Сантос, то выкупайте сейчас. Неужели денег нет?
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erma
1576177136
Зимой ему играть негде.
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zagrizlik
1576203378
5 явно не стоит.
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evgevg13
1576212433
а толку- всё равно в еврокубках все нули.
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