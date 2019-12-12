Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом

ЦСКА не активировал опцию выкупа у «Васко да Гамы» полузащитника Лукаса Сантоса.
Армейцы могли подписать бразильского хавбека за 4,8 миллиона евро, но решили этого не делать.
При этом не исключено, что московский клуб вернется к варианту с трансфером 20-летнего футболиста следующим летом.
- Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября.
- В его активе пять матчей без результативных действий.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
Источник: Globo Esporte
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