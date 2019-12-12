Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом

ЦСКА не активировал опцию выкупа у «Васко да Гамы» полузащитника Лукаса Сантоса.

Армейцы могли подписать бразильского хавбека за 4,8 миллиона евро, но решили этого не делать.

При этом не исключено, что московский клуб вернется к варианту с трансфером 20-летнего футболиста следующим летом.