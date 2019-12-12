Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев – о том, что «Матч ТВ» не показал уход фанатов с трибун: «Это информационный повод, а не трансляционный»

    Черданцев – о том, что «Матч ТВ» не показал уход фанатов с трибун: «Это информационный повод, а не трансляционный»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему телеканал не показал во время трансляций, как болельщики уходят с трибун в знак протеста против действий полиции.

    Ранее «Медуза» сообщала, что комментаторам запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ.

    «А почему не показывают на трансляциях, я могу вам объяснить, все очень просто, я это объяснял в эфире и могу вам повторить: потому что телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и, по мере возможности, создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны – это не соответствует задачам, которые преследует трансляция. Уход людей с трибуны – это информационный повод, а не трансляционный», – сказал Черданцев.

    • Болельщики покидали трибуны в первом тайме матчей 19-го тура РПЛ.
    • Это был протест против полиции, которая задержала около сотни фанатов «Спартака» 1 декабря в Санкт-Петербурге.

    Источник: телеканал «Дождь»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2019 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Серёга Краснодарский
    1576170219
    сайт так пожелтел что комментарии от адекватных людей стало редкостью. в основном какой-то шабаш ведьм.
    Ответить
    Серж 69
    1576172463
    Какой умненький,как по полочкам разложил всё мастеровито!Только что-то не радуют такие объяснения,тошно от них становится почему- то..За работу боишься,бедняжка,времена то ноне трудные,как бы без куска хлеба не остаться,лояльность и рабская преданность превыше всего?А с совестью то чего,хоть немного осталось её?
    Ответить
    polt
    1576174331
    Дурачком прикинулся. А то не в курсе, что у нас в стране любой вид протеста под запретом и трансляцию расценили бы как поддержку, а это санкции. И ответ на вопрос почему один-обоссались.
    Ответить
    bset
    1576178407
    Ну вы что, прикалываетесь? Мы продаем права в европейские страны, которые там показывают РПЛ. Вы серьезно хотите, что мы им пустые трибуны показывали? Вполне нормальное решение стараться не акцентировать внимание на пустых трибунах.
    Ответить
    Axe111
    1576179840
    Цепной песик и трус!!!!! СКАЖИ ПРЯМО ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОКАЗЫВАТЬ ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ А ТО ПО ПОПЕ А ТА ТА БУДЕТ!!!!! ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРИБЛИЖАЛСЯ 2020 ГОД!!!! ТАК И ЖИВЕМ
    Ответить
    makarovruslanattk
    1576195804
    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
    Ответить
    dim29
    1576196203
    создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле.
    Ответить
    Мост
    1576197462
    Чего только не придумают для отмазки: ушли фанаты-"информационный вопрос", Дзюба толкает в спину руками-"английская манера игры",судья не ставит пенальти-"рекомендации фифа",клоуны ***.
    Ответить
    Pangolin
    1576210955
    Все правильно...да и не у нас фанатов - одни идиоты, попробуйте так в АПЛ побузите: бошку свернут, дубиной по шее получите и адью на пару лет в кутузку. А у нас цацкаются...да этих матерщинников надо мордой об асфальт! А еще говорят с детьми ходите, ага, щаззз - мат слушать?
    Ответить
    ologreds
    1694987717
    numo593298
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+