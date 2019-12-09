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    «Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ

    Акция протеста болельщиков команд во время матчей 19-го тура РПЛ осталась без внимания на телеканале «Матч ТВ» из-за специального распоряжения.

    «Как минимум части комментаторов перед их матчами позвонило «непосредственное руководство» и попросило никак не затрагивать тему фанатского протеста», – сообщил источник «Медузы» на телеканале.

    Сам «Матч ТВ» от комментариев отказался.

    • На матчах чемпионата болельщики покидали трибуны преимущественно на 30-й минуте.
    • Таким образом, фанаты протестовали против действий полиции.

    Источник: «Медуза»

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    09.12.2019 23:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +910

      Из Твери Леха 26 минут назад

      Все-таки как быстро цензура пришла на ТВ. Только вот сегодня дико смеялся и пересматривал ролик, где болельщик спама забил пенальти Сатурну. А было это в 2009. ТВ тогда даже повтор показала этого пенальти + еще крупным планом запечатлела его, бросающего "зигу". И все это было в прямом эфире и никто ничего не вякал).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3714

      APchelov 45 минут назад

      А чё про этих отвязанных говорить? Тоже мне субкультурное сообщество

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12942

      bset 59 минут назад

      Всегда все освещали, но тут действующим лицом выступает Газпром. Все очевидно, а некоторые до сих пор не верят, когда говорят, что все это спланированная акция.

      0
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      Рейтинг: +875

      Серж 69 1 час назад

      Да,лучше,якобы, не замечать,и не говорить ничего "лишнего",молчать,как и всё у нас замалчивается.Так,глядишь,и нет у нас вроде бы чего-то плохого и нехорошего,одна благодать сплошная...Ну,а если что-то и выплывет наружу,то это происки врагов извне,действующих коварно и изобретательно,смущающих незрелые и неокрепшие умы нашей молодёжи и толкающие их на противоправные действия...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1387

      playsh 1 час назад

      Могли бы не сообщать эту новость.А то народ не знает,в каком государстве живёт.
      Комментаторы МАТЧ ТВ могут только косточки игрокам и тренерам после игры перетирать с "экспертами" типа Широкова да Быстрова.
      И что изменилось в работе СМИ после трагедии в октябре 1982г.?

      1
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      Рейтинг: +8094

      ufos73 1 час назад

      Свобода слова че...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3252

      AtticusFinch 1 час назад

      Газпром ТВ)) Народное достояние в действии))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +19989

      VVM1964 1 час назад

      Демократия и гласность (((((((

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