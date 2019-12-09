«Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ

Все-таки как быстро цензура пришла на ТВ. Только вот сегодня дико смеялся и пересматривал ролик, где болельщик спама забил пенальти Сатурну. А было это в 2009. ТВ тогда даже повтор показала этого пенальти + еще крупным планом запечатлела его, бросающего "зигу". И все это было в прямом эфире и никто ничего не вякал).
Акция протеста болельщиков команд во время матчей 19-го тура РПЛ осталась без внимания на телеканале «Матч ТВ» из-за специального распоряжения.
«Как минимум части комментаторов перед их матчами позвонило «непосредственное руководство» и попросило никак не затрагивать тему фанатского протеста», – сообщил источник «Медузы» на телеканале.
Сам «Матч ТВ» от комментариев отказался.
- На матчах чемпионата болельщики покидали трибуны преимущественно на 30-й минуте.
- Таким образом, фанаты протестовали против действий полиции.