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  • «Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ

«Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ

9 декабря 2019, 23:30
30

Акция протеста болельщиков команд во время матчей 19-го тура РПЛ осталась без внимания на телеканале «Матч ТВ» из-за специального распоряжения.

«Как минимум части комментаторов перед их матчами позвонило «непосредственное руководство» и попросило никак не затрагивать тему фанатского протеста», – сообщил источник «Медузы» на телеканале.

Сам «Матч ТВ» от комментариев отказался.

  • На матчах чемпионата болельщики покидали трибуны преимущественно на 30-й минуте.
  • Таким образом фанаты протестовали против действий полиции.

Источник: «Медуза»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (30)
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VVM1964
1575924005
Демократия и гласность (((((((
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ArReal
1575924047
Газпром ТВ)) Народное достояние в действии))
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Plyash
1575924778
Могли бы не сообщать эту новость.А то народ не знает,в каком государстве живёт. Комментаторы МАТЧ ТВ могут только косточки игрокам и тренерам после игры перетирать с "экспертами" типа Широкова да Быстрова. И что изменилось в работе СМИ после трагедии в октябре 1982г.?
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Серж 69
1575925769
Да,лучше,якобы, не замечать,и не говорить ничего "лишнего",молчать,как и всё у нас замалчивается.Так,глядишь,и нет у нас вроде бы чего-то плохого и нехорошего,одна благодать сплошная...Ну,а если что-то и выплывет наружу,то это происки врагов извне,действующих коварно и изобретательно,смущающих незрелые и неокрепшие умы нашей молодёжи и толкающие их на противоправные действия...
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Дядя Серёжа
1575940186
Футбол, биатлон (если не Евроспорт) - смотрю под музыку. Никакие комментаторы не сравнятся с Boney M.
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lsha.fedotov
1575944598
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано-------- http://cutly.top/V20U
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Viper for CSKA
1575947417
Ой, тоже мне новость. У нас постоянно что-то замалчивают (тот же Шиес или пожары). Людям же об этом знать необязательно. Не дай Бог ещё сопоставлять начнут, думать. Этого нельзя допустить! СМИ и Минобр отлично с этой функцией справляются.
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m40
1575950630
Противно. Если замалчивать проблему, она сама собой не решится
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neveldomha
1575954529
Они получают деньги из гос. бюджета и будут говорить все, что хотят, не считаясь с интересами государства???? Да где это видано. СНН до сих пор чушь несет про Трампа, и попробуй, хоть какой-нибудь журналист в этой медио компании сказать, что Трамп "вери гуд президент" и тут же пойдет на улицу. Кто дэвушку ужинает, тот ее и танцует.
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Добрый Бобер
1575966128
Странно, что "Сам «Матч ТВ» от комментариев отказался". Азмун-Оздоева могла бы и пропеть что-нибудь вроде "Наши полицейские лучшие в мире и всегда действуют в рамках законы! Спасибо г-ну Путину за наше счастливое детство! Ура, господа!"
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