«Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ

Акция протеста болельщиков команд во время матчей 19-го тура РПЛ осталась без внимания на телеканале «Матч ТВ» из-за специального распоряжения.

«Как минимум части комментаторов перед их матчами позвонило «непосредственное руководство» и попросило никак не затрагивать тему фанатского протеста», – сообщил источник «Медузы» на телеканале.

Сам «Матч ТВ» от комментариев отказался.