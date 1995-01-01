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    Петров стал лучшим игроком «Краснодара» в ноябре. Он победил в опросе фанатов впервые

    «Краснодар» подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего футболиста команды в ноябре. Им стал защитник Сергей Петров.

    «Третье место по итогам опроса, в котором приняло участие 1578 респондентов, занял форвард Ари, набравший 15,72% голосов.

    Уже пятый месяц подряд тройку не покидает голкипер Матвей Сафонов: он стал лучшим игроком июля, занял третье место в августе и сентябре, финишировал вторым в октябре и удержал эту позицию по итогам ноября с результатом 24,14% голосов», – информирует пресс-служба «Краснодара».

    • Петров победил в опросе фанатов южан впервые.
    • Защитник в сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • «Краснодар» в таблице чемпионата России идет вторым.

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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