Петров стал лучшим игроком «Краснодара» в ноябре. Он победил в опросе фанатов впервые

«Краснодар» подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего футболиста команды в ноябре. Им стал защитник Сергей Петров.

«Третье место по итогам опроса, в котором приняло участие 1578 респондентов, занял форвард Ари, набравший 15,72% голосов.

Уже пятый месяц подряд тройку не покидает голкипер Матвей Сафонов: он стал лучшим игроком июля, занял третье место в августе и сентябре, финишировал вторым в октябре и удержал эту позицию по итогам ноября с результатом 24,14% голосов», – информирует пресс-служба «Краснодара».