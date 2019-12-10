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  • Минюст США: Путин признал, что Россия подкупила ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

Минюст США: Путин признал, что Россия подкупила ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

10 декабря 2019, 16:33
63

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР по поводу вмешательства России в президентские выборы в США, в котором есть информация о подкупе чиновников ФИФА.

«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчет, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.

Согласно отчету, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА Зеппа Блаттера, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году», – приводит Sky Sports цитату из отчета.

Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ-2018. Президент ответил ему на английском языке


Источник: Sky Sports
Чемпионат мира Россия Блаттер Зепп Путин Владимир
Комментарии (63)
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Decorhome
1575985199
Америкосы ни как не успокоятся. Ни как не могут забыть как продули нашим и Катару
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Snek
1575985329
Путин никому ничего и никогда не признает. Он уже трижды на троне в РФ обосрался, ни разу не признал, а тут Минюст США решил побалаболить...
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serhio80
1575985715
Бомбардир, зачем вы этот бред постите?
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порт
1575986984
Один человек назвал вас америкосов тупыми, солидарен на сто процентов.
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mamba9090909
1575987826
Все заявления представителей разных структур США, по любому поводу, строятся на предположениях. "Мы предполагаем, возможно так может быть, мы так думаем.........." И здесь тоже самое - ".....представил отчет, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между .........."
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Старикан
1575994569
Надо лишить Россию проводить ЧМ-2018 задним числом...))
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VVadic
1575994793
Предполагаемом разговоре???? Вот их горе "Астронавты" в реальных разговорах не могут поклясться на Библии что на Луне были!
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prtcs
1575998505
В минюсте США больные на всю голову, а еще претендуют на главенствующую роль в мире.
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Cules2013
1575999086
И кто в этот дешёвый брос поверит? Не в факт подкупа - он тут на лицо, как и с Катаром, а ранее такие же обвинения были и в сторону ЮАР. Блаттер набивал карманы всеми известными способами, это не новость. А вот то, что Путин признал вину прямым текстом в разговоре/отчёте, который могли бы прослушать, украсть спецслужбы США - ну это смешно. Путин сам КГБшник бывший, на такой дешёвке не спалится.
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wobaekat
1576000346
Подкупила-то подкупила, но за такими разговорами Володю не спалишь
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