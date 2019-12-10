Минюст США: Путин признал, что Россия подкупила ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР по поводу вмешательства России в президентские выборы в США, в котором есть информация о подкупе чиновников ФИФА.

«В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчет, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.

Согласно отчету, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА Зеппа Блаттера, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году», – приводит Sky Sports цитату из отчета.

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