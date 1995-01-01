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    Минюст США: Путин признал, что Россия подкупила ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

    Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР по поводу вмешательства России в президентские выборы в США, в котором есть информация о подкупе чиновников ФИФА.

    «В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчет, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным.

    Согласно отчету, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА Зеппа Блаттера, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году», – приводит Sky Sports цитату из отчета.

    Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ-2018. Президент ответил ему на английском языке


    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4481

      Lester84 10 минут назад

      Это называется - махать кулаками после драки

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      Рейтинг: +1264

      Decorhome 16 минут назад

      У америкосов видимо не хватило денег. Внешний долг помешал)

      1
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      Рейтинг: +8762

      KLIM777 17 минут назад

      И что? Вот написали это и что ? Для русских о том, что где-то что-то подкупили это вообще не новость.

      Молодцы, что подкупили. Иначе с такой политикой США и других геев, хер бы че выпало.

      1
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      Рейтинг: +1155

      serhio80 19 минут назад

      Бомбардир, зачем вы этот бред постите?

      2
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      Рейтинг: +1299

      neim > serhio80 17 минут назад

      Вот уж правда, бред сивой кобылы.

      1
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      Рейтинг: +2148

      Alekxei Z. 20 минут назад

      По честному ну никак наши не могли опередить Англию , где в каждом посёлке есть стадион о котором нам в 2010 только мечтать приходилось. Понятно что былиподкуп , но не докажешь.
      А какой мудак мог отдать Катару с его жарой ??? Всё куплено.

      1
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      Рейтинг: +2235

      Павелий 23 минуты назад

      Отчёт о предполагаемом разговоре - это даже менее достоверно, чем сплетни бабушек у подъезда.

      1
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      Рейтинг: +5696

      Старикан 23 минуты назад

      А чё у самих америкосов денег не хватило?

      0
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      Рейтинг: +1299

      neim 23 минуты назад

      Писец. Одна бабка сказада. В июле 2011-го. Бывшему сотруднику.Разговор предполагаемый. Согласно отчёту. А посмотреть-то можно на этот отчёт, или только слова к тексту (статьёй это назвать нельзя) прилагаются ? .

      1
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      Рейтинг: +1854

      Snek 26 минут назад

      Путин никому ничего и никогда не признает. Он уже трижды на троне в РФ обосрался, ни разу не признал, а тут Минюст США решил побалаболить...

      2
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      Рейтинг: +1264

      Decorhome 28 минут назад

      Америкосы ни как не успокоятся. Ни как не могут забыть как продули нашим и Катару

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